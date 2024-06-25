З наступного року НМТ для випускників планують зробити обов'язковим

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Із наступного року національний мультипредметний тест планують зробити обов’язковим — його об'єднають із державною підсумковою атестацією, яку здають одинадцятикласники для отримання свідоцтва про загальну середню освіту. Про це 25 червня під час брифінгу повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

За словами чиновника, цього року для складання НМТ не зареєструвалися близько 20% школярів Полтавщини. Причини в учнів для цього різні: хтось навчатиметься за кордоном, а хтось взагалі не планує здобувати вищу освіту.

— На наступний рік національний мультипредметний тест планується поєднати з державною підсумковою атестацією. Я знаю, що це питання зараз дуже жваво обговорюється, і воно може «вистрілити», а звідси уже перед нами постане завдання. Якщо це рішення буде прийнято, то кількість учасників НМТ автоматично і миттєво збільшиться відсотків на 20. Якщо буде поєднане НМТ і ДПА, то учням діватися буде нікуди. Бо без державної атестації ніхто не отримає документ про загальну середню освіту, — розповів Сидоренко.

Заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко відзвітував, що цьогоріч на НМТ зареєструвалися 11 698 осіб. Із них цьогорічних випускників закладів загальної середньої освіти — трохи більш ніж половина, 6750 осіб.

Нагадаємо, цього року учасники НМТ складали тестування одразу в укриттях, аби не робити перерву під час повітряних тривог.