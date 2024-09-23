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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді автівка з’їхала з дороги та врізалася у стовп — водій помер

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 143

 

Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті чоловіка та висловлює припущення, що водію стало зле за кермом

23 вересня у Миргороді медикам не вдалося врятувати життя водію в пошкодженому автомобілі — він помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. Наразі поліція з’ясовує причини та обставини його смерті. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини з посиланням на інформацію Миргородського райвідділу поліції.

Повідомлення від працівників екстреної медицини, що на вулиці Сорочинській у пошкодженому автомобілі виявлено місцевого 69-річного жителя, надійшло до Миргородського райвідділу поліції сьогодні, близько 9.00. Попри зусилля медиків, врятувати життя постраждалому не вдалося.

За попередньою версією слідства, ймовірно, під час керування легковим автомобілем ВАЗ 2109, чоловікові стало зле. Унаслідок цього авто з'їхало з дороги та влетіло в стовп. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 20 вересня на дорозі Київ-Харків у межах Миргородського району перекинулася вантажівка.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини Миргород стовп помер водій ДТП
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