Три безпілотники у небі над Полтавщиною за вихідні збили військові 17-ї бригади НГУ

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 141

Протягом вихідних мобільним вогневим групам 17-ї бригади Національної гвардії України у небі над Полтавщиною вдалося збити три російські дрони-камікадзе. Про це інформують у пресслужбі бригади.

Як повідомляють військові, представники мобільно-вогневих груп зафіксували у небі Полтавщиною три російські безпілотники.

Нацгвардійцям російські дрони вдалося ліквідувати, тим самим запобігли й загрозі для мирного населення.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня на Полтавщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура — без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів. Серед населення ніхто не постраждав.