CБУ та Нацполіція затримали трьох чоловіків, які підпалювали військові автівки на замовлення спецслужб РФ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників росіян, які підпалювали службові авто Сил оборони у різних регіонах України. Пріоритетними «цілями» фігурантів були автомобілі, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Так у Черкасах «по гарячих слідах» затримали 18-річного студента місцевого коледжу, що на замовлення з РФ підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші. Зазначено, що, розраховуючи отримати грошову «винагороду», молодик зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору.
Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
У Тернополі співробітники СБУ та Нацполіції затримали ще двох підпалювачів, які діяли у складі злочинної групи. Фігурантами виявилися місцеві жителі. Обидва чоловіки шукали швидкого заробітку у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник російських спецслужб.
Для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у західному регіоні він пообіцяв паліям гроші в обмін на серію підпалів. Утім обіцяних грошей вони не дочекалися, оскільки правоохоронці затримали обох зловмисників «по гарячих слідах» після першого підпалу.
У них вилучено мобільні телефони, які вони використовували у підривній діяльності на користь РФ. Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.
12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.
4 вересня Служба безпеки та Національна поліція затримали двох поплічників РФ, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці.
2 вересня, СБУ та Нацполіція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало «замовлення» спецслужб РФ на підпали автівок військових в Україні. У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ.
Нещодавно ми також повідомляли, що СБУ затримала російських агентів, які на замовлення спецслужб ворога підпалювали автівки військових ТЦК.
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