CБУ та Нацполіція затримали трьох чоловіків, які підпалювали військові автівки на замовлення спецслужб РФ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 94

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників росіян, які підпалювали службові авто Сил оборони у різних регіонах України. Пріоритетними «цілями» фігурантів були автомобілі, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так у Черкасах «по гарячих слідах» затримали 18-річного студента місцевого коледжу, що на замовлення з РФ підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші. Зазначено, що, розраховуючи отримати грошову «винагороду», молодик зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору.

— Однак обіцяних «легких грошей» від окупантів він так і не дочекався. Замість цього фігурант отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період), — повідомили в Службі безпеки України.

Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

У Тернополі співробітники СБУ та Нацполіції затримали ще двох підпалювачів, які діяли у складі злочинної групи. Фігурантами виявилися місцеві жителі. Обидва чоловіки шукали швидкого заробітку у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник російських спецслужб.

Для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у західному регіоні він пообіцяв паліям гроші в обмін на серію підпалів. Утім обіцяних грошей вони не дочекалися, оскільки правоохоронці затримали обох зловмисників «по гарячих слідах» після першого підпалу.

У них вилучено мобільні телефони, які вони використовували у підривній діяльності на користь РФ. Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.





Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.

4 вересня Служба безпеки та Національна поліція затримали двох поплічників РФ, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці.

2 вересня, СБУ та Нацполіція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало «замовлення» спецслужб РФ на підпали автівок військових в Україні. У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ.

Нещодавно ми також повідомляли, що СБУ затримала російських агентів, які на замовлення спецслужб ворога підпалювали автівки військових ТЦК.