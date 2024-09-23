Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Сергія Бастракова, який поїхав на автівці та не повернувся

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 983

На Полтавщині безвісти зник житель села Дрижина Гребля Білицької громади Сергій Бастраков, 1985 року народження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За словами рідних, він 21 вересня близько 15.00 поїхав у невідомому напрямку на чорному автомобілі Богдан-211040 (реєстраційний номер ВІ 4720 НТ) та не повернувся.

Працівники відділення № 2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого. Наразі поліціянти знайшли автомобіль на дорозі Кобеляки — Світлогірське, неподалік села Лучки.

Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, середньої статури.

— Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо негайно повідомити її за телефонами (05343)3-11-70, 095-66-06-040, 102 або іншим зручним для вас способом, — йдеться у повідомленні.