У Кременчуці розшукують безвісти зниклу Ганну Щипець

У Кременчуці місцеві жителі розшукують безвісти зниклу 70-річну Щипець Ганну Вікторівну. Зріст: 1,65 м. Жінки немає вже 2 добу. Про це місцеві мешканці повідомили «Кременчуцькому Телеграфу».

У Кременчуцькому районному управлінні поліції підтвердили інформацію і додали, що жінку досі шукають. Розшукувана має хворобу Альцгеймера.

Одягнена була в зелене напівпальто в клітку, чорні широкі штани та кросівки темні з білою платформою. Особливими прикметами є окуляри та гаманець на шиї родового кольору на жовтій шнурівці.

— Останній раз її бачили на Олійниці близько п’ятої ранку (Крюків). Вона залізла у подвір’я до жіночки та її звідти випустили. Може бути у занедбаних подвір’ях де ніхто не живе або заблукати в тому районі в лісі.

Якщо в когось є інформація, будь ласка, звертайтесь до поліції або до доньки 0683527838 Оксана, — йдеться у повідомленні.