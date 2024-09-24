У Полтаві розшукують зниклу безвісти Назлі Мусаєву

Сьогодні, 08:13 Переглядів: 380

Жінка пішла з дому і не повернулася

У Полтаві розшукують зниклу безвісти 84-річну Назлі Мусаєву. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, жінка 23 вересня близько 15.30 пішла з дому і не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 170 см, худорлявої статури, має сиве волосся та темні очі. Жінка була одягнена у зелену хустку, светр із рукавами зеленого кольору та коричневу сукню.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Назлі Мусаєвої, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 095-510-23-48; 095-931-46-34; 099-339-45-71 або за номером 102.

Нагадаємо, на Полтавщині розшукують зниклого безвісти Сергія Бастракова, який поїхав на автівці та не повернувся.