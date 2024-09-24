Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: відбудуться технічні вибухи

Мешканців закликають зберігати спокій
Сьогодні, 24 вересня, в одній із громад Кременчуцького району проводитиметься контрольований технічний вибух.
Проведення вибухових робіт погоджено із районною та обласною військовими адміністраціями.
Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.
Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.
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