На Полтавщині сили ППО збивали російські безпілотники

Цієї ночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона — мобільні вогневі групи збивали російські повітряні цілі. Про це у ранковому зведенні повідомляють у пресслужбі Повітряних Сил Збройних Сил України.
Усього армія РФ випустила по території України 85 повітряних цілей:
Основний напрямок удару припав на північ та центр України.
В результаті протиповітряного бою захисникам неба вдалося збити 66 ударних БПЛА у Полтавській, Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Сумській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, цієї ночі вибухи могли чути жителі Миргородського району та Кременчука.
Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, уламки збитих безпілотників пошкодили приватні будинки та енергетичну інфраструктуру в області — 20 населених пунктів наразі без світла. Серед людей ніхто не постраждав.
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