Учора на Кременчуччині горів житловий будинок

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Учора, 23 вересня, близько 10.10 у селі Вільна Терешківка Піщанської громади загорівся житловий будинок. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місці рятувальники встановили, що горить дах і перекриття житлового будинку площею 68 м2.

Вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку, побутову техніку, дерев'яні меблі та деякі побутові речі. Сам же будинок та прилеглу господарську споруду вдалося врятувати.

Ліквідували загоряння надзвичайники близько 13.17. На місці працював підрозділ місцевої пожежної охорони Піщаного та два відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Серед мешканців внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Наразі фахівці ДСНС встановлюють причину виникнення загоряння.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині у пожежі згоріло 10 кубометрів дров.