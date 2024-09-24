Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Учора на Кременчуччині горів житловий будинок

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 200

 

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав 

Учора, 23 вересня, близько 10.10 у селі Вільна Терешківка Піщанської громади загорівся житловий будинок. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місці рятувальники встановили, що горить дах і перекриття житлового будинку площею 68 м2

Вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку, побутову техніку, дерев'яні меблі та деякі побутові речі. Сам же будинок та прилеглу господарську споруду вдалося врятувати.

Ліквідували загоряння надзвичайники близько 13.17. На місці працював підрозділ місцевої пожежної охорони Піщаного та два відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Серед мешканців внаслідок пожежі ніхто не постраждав. 

Наразі фахівці ДСНС встановлюють причину виникнення загоряння.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині у пожежі згоріло 10 кубометрів дров.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх