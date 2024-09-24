У Кременчуці на Троїцькій зіткнулися автівки — очевидці

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 265

Рух вулицею майже не ускладнений

Сьогодні, 24 вересня, у Кременчуці на вулиці Троїцькій поблизу перехрестя із вулицею Небесної Сотні зіткнулися два автомобілі. Очевидцями події стали журналісти «Кременчуцького Телеграфа».

На місці працює патрульна поліція для оформлення матеріалів аварії. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Журналісти також повідомляють, що рух вулицею для інших автомобілів практично не ускладнений.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці на дорозі зіткнулися вантажівка та легковик.