Заклади освіти Полтавщини забезпечені укриттями на 93,5% — Чубенко

Серед них укриття є у 95% шкіл
Станом на сьогодні у Полтавській області укриттями забезпечені 93,5% закладів освіти. Про це 23 вересня під час брифінгу повідомив заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.
Серед них укриття мають 95% шкіл області.
— Безпека учасників навчального процесу у нас стоїть на першому місці. Зараз ведеться робота, щоб найближчим часом ми всі навчальні заклади перевели на офлайн систему навчання. Це задача номер один зараз, — говорить Чубенко.
За його словами, в області представники Департаменту освіти на Державної служби з надзвичайних ситуацій постійно проводять моніторинг щодо роботи укриттів у закладах освіти.
Нагадаємо, у серпні т. в. о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко розповідав, що на Кременчуччині найгірша ситуація з укриттями у Семенівській громаді — там сховища облаштовані у 5 школах, в одній роботи з облаштування тривають. В інших закладах використовуватимуть правило двох стін.
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