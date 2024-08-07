До опалювального сезону усі школи Кременчуччини готові, а от укриттями забезпечені не всі — Даценко

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 169

Цьогоріч навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня. Проте за парти зможуть сісти не всі діти — частина шкіл продовжить працювати у змішаному та дистанційному форматах. Про це сьогодні, 7 серпня, під час ранкового брифінгу розповів в. о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.

В очному форматі розмочнуть свою роботу 64 заклади району — це 59% від загальної кількості. У змішаному — 43 заклади (40%), а дистанційно — 1 заклад (близько 1%).

Розповів Артем Даценко і про забезпечення шкіл району укриттями.

— Для закладів загальної середньої освіти району обладнані захисні споруди. У власності шкіл їх 75, орендованих — 28. У 6 закладах тривають роботи з облаштування укриттів. В одному ведуться заходи з модернізації.

За словами Даценка, найгірша ситуація з укриттями у Семенівській громаді: облаштовані вони у 5 школах, в одній роботи з облаштування тривають. В інших закладах використовуватимуть правило двох стін.

Усі школи району готові до нового опалювального сезону та у повному обсязі забезпечені необхідними коштами, додав в. о. керівника РВА. Також ці заклади освіти не мають заборгованості і за попередній опалювальний сезон.

— Централізоване опалення наразі 42 школи, автономне — 66, газове опалення — 61 школа, тверде паливо — 7 шкіл, електричне — 2 школа. Також усі школи в громадах на 100% забезпечені генераторами на випадок відключення світла, — додає Даценко.

Ті ж школи, які власних генераторів не мають, забезпечуються комунальними установами, які функціонують у територіальних громадах.

Нагадаємо, раніше Артм Даценко розповідав, що захисними спорудами у районі повністю забезпечені 8 громад із 12-ти.