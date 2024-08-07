До опалювального сезону усі школи Кременчуччини готові, а от укриттями забезпечені не всі — Даценко

Також усі школи району забезпечені генераторами на випадок відключень світла
Цьогоріч навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня. Проте за парти зможуть сісти не всі діти — частина шкіл продовжить працювати у змішаному та дистанційному форматах. Про це сьогодні, 7 серпня, під час ранкового брифінгу розповів в. о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.
В очному форматі розмочнуть свою роботу 64 заклади району — це 59% від загальної кількості. У змішаному — 43 заклади (40%), а дистанційно — 1 заклад (близько 1%).
Розповів Артем Даценко і про забезпечення шкіл району укриттями.
— Для закладів загальної середньої освіти району обладнані захисні споруди. У власності шкіл їх 75, орендованих — 28. У 6 закладах тривають роботи з облаштування укриттів. В одному ведуться заходи з модернізації.
За словами Даценка, найгірша ситуація з укриттями у Семенівській громаді: облаштовані вони у 5 школах, в одній роботи з облаштування тривають. В інших закладах використовуватимуть правило двох стін.
Усі школи району готові до нового опалювального сезону та у повному обсязі забезпечені необхідними коштами, додав в. о. керівника РВА. Також ці заклади освіти не мають заборгованості і за попередній опалювальний сезон.
Ті ж школи, які власних генераторів не мають, забезпечуються комунальними установами, які функціонують у територіальних громадах.
Нагадаємо, раніше Артм Даценко розповідав, що захисними спорудами у районі повністю забезпечені 8 громад із 12-ти.
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