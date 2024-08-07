У Полтаві на пішоходному переході збили жінку — поліція

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Учора, 6 серпня, билзько 13.00 у центрі Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася на нерегульованому пішохідному переході. 41-річна водійка автомобіля Suzuki SX-4 збила 37-річну полтавку, яка переходила через дорогу. Потерпілу із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі деталі події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, учора у Кременчуці автомобіль збив пішоходку.