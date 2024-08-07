На Кременчуччині завершили збір ранніх зернових культур

У Кременчуцькому районі завершили збір урожаю ранніх зернових та озимого ріпаку. Про це сьогодні, 7 серпня, доповів в. о. Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.
— Наразі ми зібрали планову площу — це 49 тис. 814 га ранніх зернових. Намолочено 132 тис. 444 тонни зерна озимої пшениці. Врожайність склала 41 центнер із гектара, — розповів Даценко.
Усього аграрії встигли зібрати:
Крім цього, на Кременчуччині зібрали 25 тисяч тонн озимого ріпаку на площі 9700 га. Урожайність склала 25,8 ц/га.
Нагадаємо, Кременчуцький район цьогоріч одним із перших у регіоні розпочав жнива.
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