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На Кременчуччині завершили збір ранніх зернових культур

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 184

 

У Кременчуцькому районі завершили збір урожаю ранніх зернових та озимого ріпаку. Про це сьогодні, 7 серпня, доповів в. о. Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.

 

— Наразі ми зібрали планову площу — це 49 тис. 814 га ранніх зернових. Намолочено 132 тис. 444 тонни зерна озимої пшениці. Врожайність склала 41 центнер із гектара, — розповів Даценко.

Усього аграрії встигли зібрати:

  • озиме жито — 577 тонн (урожайність 26,2 ц/га);
  • озимий ячмінь — 4279 тонн (урожайність 39,6 ц/га);
  • пшениця яра — 107 тонн (урожайність 33 ц/га);
  • ячмінь ярий — 10 тис. 480 тонн (урожайність 30,7 ц/га);
  • горох — 3700 тонн (27,8 ц/га).

Крім цього, на Кременчуччині зібрали 25 тисяч тонн озимого ріпаку на площі 9700 га. Урожайність склала 25,8 ц/га. 

— У наступному сезоін плануємо посіяти озимих культур на площі 43 тис. га. З них на озиму пшеницю виділимо 32 тис. га. Зараз завершуємо підготовку грунту для цього згідно з усіх агротехнічних вимог, — наголосив Даценко.

Нагадаємо, Кременчуцький район цьогоріч одним із перших у регіоні розпочав жнива

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Автор: Яна Гудзь
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