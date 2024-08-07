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У центрі Кременчука сталася аварія: на місці працює поліція

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 369

 

За попередніми даними, водій легковика збив пішохідку

Сьогодні, 7 серпня, близько 11.20 у центрі Кременчука поблизу скверу Бабаєва сталася дорожньо-транспортна пригода. Очевидцями події стали кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

За попередніми даними, легковик збив пішохідку. На місце події прибула «швидка», потерпілу госпіталізували.

 

Зараз на місці працюють правоохоронці для оформлення відповідних документів та встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, учора у Кременчуці автомобіль збив пішоходку.

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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко
Теги: аварія ДТП поліція швидка
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