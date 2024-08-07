Учора у Кременчуці збили пішоходку — поліція

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Учора, 6 серпня, близько 10.40 на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Renault, за кермом якого перебував 52-річний чоловік, збив 63-річну жінку. Потрепілу з травмами ушпиталили до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження).

Причини та обставини поді встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Кременчуці не розминулися два легковики. У результаті аварії один із чоловіків опинився у лікарні.