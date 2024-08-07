Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Сьогодні вночі Україну атакували 30 ударних безпілотників «Шахед» — збили усі

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 1

 

У повітряному бою застосовували сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил ЗСУ  

У ніч на 7 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (РФ). Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА були збиті у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

— Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил. Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги! — написав він у Facebook.

Нагадаємо, учора мобільно-вогневою групою 145-го Кременчуцького окремого батальйону територіальної оборони 116-ї бригади Сил ТрО ЗСУ на Курахівському напрямку було знищено БпЛА типу «Ланцет».

0
Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ЗСУ Шахеди ППО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх