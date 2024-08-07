Сьогодні вночі Україну атакували 30 ударних безпілотників «Шахед» — збили усі

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У повітряному бою застосовували сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 7 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (РФ). Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА були збиті у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

— Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил. Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги! — написав він у Facebook.

Нагадаємо, учора мобільно-вогневою групою 145-го Кременчуцького окремого батальйону територіальної оборони 116-ї бригади Сил ТрО ЗСУ на Курахівському напрямку було знищено БпЛА типу «Ланцет».