Учора на Кременчуччині сталися 3 пожежі на відкритих теритоірях — вигоріло 4 га площі

Учора, 23 вересня, у Кременчуцькому районі сталися 3 пожежі на відкритих територіях. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежі виникли:
Загалом за попередню добу вигоріло близько 4 га площі сухостою.
Постраждалих внаслідок загорянь не зафіксовано.
Гасили вогонь місцеві підрозділи ДСНС. Наразі причини виникнення загорянь встановлюються.
Нагадаємо, цими вихідними в Омельнику вигоріло близько 2 га сухостою.
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