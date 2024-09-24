Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що змінилося у відомстві за останні 12 місяців та підбив підсумки роботи

Озброєння вітчизняного виробництва та проведення реформ стали головними тезами своєрідного звіту міністра оборони перед суспільством
Рустема Умєрова призначили міністром оборони рік тому — 6 вересня 2023 року. З цієї нагоди та для відповіді на критику, яка звучить на його адресу від громадських активістів, Forbes Ukraine вирішив дати слово міністру. У своїй колонці він розповів, що Міністерство оборони зробило за останні 12 місяців, коли Рустем Умєров очолював відомство.
Міноборони профінансували українське виробництво оборонної продукції на понад $4 млрд.
Він додав, що за цей рік в декілька разів збільшилися далекобійні спроможності України. У 2024 році тільки Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 млрд грн та боєприпасів до них ще на 9 млрд грн.
Він нагадав, що тепер українські дрони літають на понад 1000 км, долітають аж до Мурманська та Надволжя, знищують аеродроми та російські нафтопереробні заводи.
Він додав, що на Чорному морі російські кораблі були змушені втекти з військових баз в Криму на узбережжя Краснодарського краю. А Сили оборони України, навіть не маючи повноцінного флоту, за останній рік знищили 10 російських надводних кораблів/катерів та один підводний човен.
Завдяки бойовій системі Міноборони DELTA вдалося знищити російської техніки на більше ніж $15 млрд.
Міністр оборони розповів, що за останній рік запустили додатки для військових «Армія+» та «Резерв+», готується запуск додатка «Ветеран+». Використовуючи «Резерв+» майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ за хвилину.
А електронними послугами застосунку «Армія+» вже користуються 230 тисяч військовослужбовців — від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоровʼю.
Рустем Умєров зазначив, що цього року вдалося у 3 рази збільшити показники мобілізації, а можливості для тренування українських військових розширили у 5 разів.
Міністр оборони зазначив, що одним із ключових пріоритетів роботи відомства є міжнародна співпраця.
Він зазначив, що у межах Коаліції ППО партнери України цього року надали 5 нових стратегічних систем протиповітряної оборони. Завдяки Коаліції артилерії отримані перші внески у виробництво українських артсистем. А в межах чеської ініціативи вже розпочалося постачання артилерійських боєприпасів. А в Коаліції дронів залучено 50 млн € на спільні закупівлі техніки.
Він заявив, що ці кошти будуть спрямовані за трьома основними напрямками:
Рустем Умєров зазначив, що на виробництво зброї та військових товарів українськими компаніями виділено €400 млн.
— Через чутливість теми багато аспектів міжнародної діяльності залишаються непублічними. Один із помітних результатів — звільнення понад 3300 осіб із російського полону з початку повномасштабного вторгнення… Більшість нашої роботи залишається поза увагою громадськості. У воєнний час це природно, — пояснив міністр оборони.
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