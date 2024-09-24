Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що змінилося у відомстві за останні 12 місяців та підбив підсумки роботи

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 60

Рустема Умєрова призначили міністром оборони рік тому — 6 вересня 2023 року. З цієї нагоди та для відповіді на критику, яка звучить на його адресу від громадських активістів, Forbes Ukraine вирішив дати слово міністру. У своїй колонці він розповів, що Міністерство оборони зробило за останні 12 місяців, коли Рустем Умєров очолював відомство.

Рекордно розвинули українську «оборонку»

Міноборони профінансували українське виробництво оборонної продукції на понад $4 млрд.

— Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті — українського виробництва. Якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році зросла до 41%, — зазначив Рустем Умєров.

Він додав, що за цей рік в декілька разів збільшилися далекобійні спроможності України. У 2024 році тільки Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 млрд грн та боєприпасів до них ще на 9 млрд грн.

— А спільно з ДССЗЗІ ми закупили нашому війську понад мільйон дронів. Дякую команді Мінцифри, — заявив міністр оборони.

Він нагадав, що тепер українські дрони літають на понад 1000 км, долітають аж до Мурманська та Надволжя, знищують аеродроми та російські нафтопереробні заводи.

— Україна першою у світі запровадила технологію «рою дронів». Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога. Серед них — пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військового особового складу РФ. Ми змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 км, — зазначив Рустем Умєров.

Він додав, що на Чорному морі російські кораблі були змушені втекти з військових баз в Криму на узбережжя Краснодарського краю. А Сили оборони України, навіть не маючи повноцінного флоту, за останній рік знищили 10 російських надводних кораблів/катерів та один підводний човен.

Завдяки бойовій системі Міноборони DELTA вдалося знищити російської техніки на більше ніж $15 млрд.

Цифровізували армію

Міністр оборони розповів, що за останній рік запустили додатки для військових «Армія+» та «Резерв+», готується запуск додатка «Ветеран+». Використовуючи «Резерв+» майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ за хвилину.

А електронними послугами застосунку «Армія+» вже користуються 230 тисяч військовослужбовців — від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоровʼю.

— У 2024 році Міноборони скасувало 16 журналів і паперових книг обліку. Попереду — перехід на 100% в діджитал документообіг, - заявив міністр.

Рустем Умєров зазначив, що цього року вдалося у 3 рази збільшити показники мобілізації, а можливості для тренування українських військових розширили у 5 разів.

— Наступний крок — реформа ТЦК, — додав він.

Міжнародна співпраця

Міністр оборони зазначив, що одним із ключових пріоритетів роботи відомства є міжнародна співпраця.

— У межах платформи «Рамштайн» ми створили вісім коаліцій спроможностей, до яких входять 34 країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України… Такі механізми дають змогу країнам обʼєднувати свої ресурси для спільної підтримки оборонних спроможностей України, — розповів Рустем Умєров.

Він зазначив, що у межах Коаліції ППО партнери України цього року надали 5 нових стратегічних систем протиповітряної оборони. Завдяки Коаліції артилерії отримані перші внески у виробництво українських артсистем. А в межах чеської ініціативи вже розпочалося постачання артилерійських боєприпасів. А в Коаліції дронів залучено 50 млн € на спільні закупівлі техніки.

— Ми отримали додаткові €1,4 млрд на оборону України від доходів заморожених активів РФ, — додав міністр.

Він заявив, що ці кошти будуть спрямовані за трьома основними напрямками:

боєприпаси;

засоби ППО;

підтримка українських виробників.

Рустем Умєров зазначив, що на виробництво зброї та військових товарів українськими компаніями виділено €400 млн.