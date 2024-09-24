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У Градизьку на Кременчуччині мотоцикліст збив чоловіка — постраждалого госпіталізували

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 69

 

ДТП сталося вчора увечері — поліція встановлює обставини

У селищі Градизьк мотоцикл Viper наїхав на пішохода. Поліція встановлює причини та обставини події. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 вересня близько 19.00. За попередньою інформацією слідства, мотоцикл Viper, під керуванням місцевого 25-річного чоловіка, наїхав на пішохода, який переходив дорогу.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 66-річний чоловік отримав травми та був госпіталізований.

Наразі розглядається питання щодо внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 червня у Полтаві мотоцикліст збив жінку — обидва отримали травми. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП Градизьк мотоцикліст пішохід
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