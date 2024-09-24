У Горішніх Плавнях пограбували чоловіка — поліція

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Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу, розповіли в поліції

До поліції Горішніх Плавнів звернувся 69-річний житель Горішніх Плавнів, який розповів, що на вулиці Добровольського його пограбували, невідомий забрав гроші. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.

Подія сталась 23 вересня. Правоохоронці встановили ймовірно причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 42-річний місцевий житель. Слідчі речові докази вилучили та затримали фігуранта.

Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, розповіли в поліції. Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кременчуці взяли під варту юнака, якого підозрюють у пограбуванні 8-річного хлопчика.