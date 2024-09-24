Із 2027 року українські школярі навчатимуться 12 років — міністр освіти Лісовий

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 346

Із 2027 року українські школярі навчатимуться 12 років. Про це під час презентації освітньої реформи розповів міністр освіти у науки України Оксен Лісовий.

Він пояснив, що завдяки таким змінам діти будуть краще підготовленими до навчання в університетах та знатимуть, яку спеціальність обирати.

Реформа освіти передбачає, що після 9 класу учні шкіл обиратимуть, де їм на наступні три роки продовжити навчання: в академічних ліцеях, де навчатимуться з 10 по 12 класи, чи у професійних, де навчання триватиме теж три роки, а учні отримають базу знань для професій, які не потребують здобуття вищої освіти.

Також Лісовий зазначив, що ця реформа може зачепити і вищу освіту:

— Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти і за деякими напрямами ми припускаємо скорочення бакалаврату.

За словами міністра, внаслідок такої реформи після навчання у профільному ліцеї дитина вийде на ринок праці уже з професією.

— Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення, але ви виходите в університет більш підготовленими. І так само, якщо ви обрали професійний коледж, ви виходите на ринок праці вже з професією. Тому плюс один рік і, відповідно, вибір профілів, за якими працюєте, — заявив Лісовий.

Реакція учнів та батьків на 12-річне навчання

Під час презентації освітньої реформи виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький представив результати соцопитування і розповів, як поставилися до збільшення тривалості навчання самі учні та їхні батьки.

Чи підтримують батьки 12-річну школу:

так, цілком — 11%;

скоріше так — 17%;

скоріше ні — 34%;

не підтримую — 25%;

важко сказати — 12%.

Як ставляться учні до 3-річної старшої школи:

позитивно — 13%;

радше позитивно — 12%;

нейтрально — 48%;

радше негативно — 10%

негативно — 12%;

важко відповісти — 8%.

Крім того, за словами Грушецького, близько 60% опитаних педагогів, директорів шкіл та представників відділів освіти переконані, що 12-річне навчання зможе покращити якість освіти.

Нагадаємо, у Полтавській області уже сформували проєктну мережу ліцеїв у рамках освітньої реформи. Складатиметься вона зі 135 закладів освіти — 81 академічний ліцей та 54 професійних ліцеї. Територіально вони охоплять 42 громади області.