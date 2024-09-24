Із 2027 року українські школярі навчатимуться 12 років — міністр освіти Лісовий

Із 2027 року українські школярі навчатимуться 12 років. Про це під час презентації освітньої реформи розповів міністр освіти у науки України Оксен Лісовий.
Він пояснив, що завдяки таким змінам діти будуть краще підготовленими до навчання в університетах та знатимуть, яку спеціальність обирати.
Реформа освіти передбачає, що після 9 класу учні шкіл обиратимуть, де їм на наступні три роки продовжити навчання: в академічних ліцеях, де навчатимуться з 10 по 12 класи, чи у професійних, де навчання триватиме теж три роки, а учні отримають базу знань для професій, які не потребують здобуття вищої освіти.
Також Лісовий зазначив, що ця реформа може зачепити і вищу освіту:
— Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти і за деякими напрямами ми припускаємо скорочення бакалаврату.
За словами міністра, внаслідок такої реформи після навчання у профільному ліцеї дитина вийде на ринок праці уже з професією.
Під час презентації освітньої реформи виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький представив результати соцопитування і розповів, як поставилися до збільшення тривалості навчання самі учні та їхні батьки.
Чи підтримують батьки 12-річну школу:
Як ставляться учні до 3-річної старшої школи:
Крім того, за словами Грушецького, близько 60% опитаних педагогів, директорів шкіл та представників відділів освіти переконані, що 12-річне навчання зможе покращити якість освіти.
Нагадаємо, у Полтавській області уже сформували проєктну мережу ліцеїв у рамках освітньої реформи. Складатиметься вона зі 135 закладів освіти — 81 академічний ліцей та 54 професійних ліцеї. Територіально вони охоплять 42 громади області.
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