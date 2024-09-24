«Кремінь»: перша перемога в чемпіонаті. «Полтава» втримала лідерство. «Гірник-Спорт» — у трійці кращих. «Ворскла» не програла у Кривому Розі

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«Діназ» (Вишгород) — «Кремінь» — 0:1 (0:1)

Перша ліга 8 тур. 20 серпня. Демидів

Гол: Трофимюк (7).

«Кремінь» нарешті здобув першу перемогу. Сталося це у 8 турі чемпіонату у перші лізі. Вікторія прийшла до команди Ігоря Климовського у Демидові під Києвом, де вишгородський «Діназ» приймав гостей із наддніпрянського міста. Обидві команди виходили на поле не у райдужному настрої, адже і вишгородці, і кременчуківці пасуть нині задніх у першій лізі.

Навряд чи хто думав, що кінцевий результат поєдинку визначиться вже на 7 хвилині зустрічі, коли в радісні обійми партнерів потрапить нападник «Кременя» Мирослав Трофимюк, а з ним разом і гравець середньої лінії Станіслав Рокотянський. Це якраз вони й стали головними творцями маленького «дива». Станіслав від правої бровки зробив чіткий, м’який і дуже точний пас десь на лінію воротарського «Діназа». А далі блискуче зіграла «сімка» гостей — Мирослав Трофимюк у стрибку завдав чіткого удару головою — 0:1.

Після фінального свистка обіймалися всі футболісти, тренери «Кременя». Радість була одна на всіх — є перший виграш! Між цими моментами були майже 90 хвилин надзвичайно напруженої, чоловічої боротьби, де жодна з команд не хотіла поступатися. Боротьби, котра дозволить головному тренеру «Кременя» Ігорю Климовському назвати своїх футболістів справжніми чоловіками, здатними віддаватися грі, досягненню результату.

Ігор Петрович особливо виділив другий тайм матчу. І недарма, адже після перерви набагато досвідченіша команда суперників додала у діях. «Діназ» став атакувати ворота гостей динамічніше, завзятіше, оборонцям «Кременя» стало складніше. Але вони витерпіли. Вся команда витерпіла.

У грі авто єдиного голу Мирослав Трофимюк

Напевно ніхто не може сказати, що перемога гостям далася випадково. Навпаки — абсолютно заслужено. Якщо проаналізувати хід матчу цілісно, то у «Кременя» після влучного «пострілу» Трофимюка у дебюті зустрічі було більше зручних моментів для збільшення рахунку, аніж у «Діназа» — щоб його принаймні зрівняти. Могли у гостей відзначитися Рокотянський, Савіцький, ще Панчишини та той же Савіцький пробивали вище.

Суддя додав три хвилини до основного часу. «Діназ» володів м’ячем, і не більше. «Кремінь» не дозволив супернику створити біля своїх воріт щось загрозливе.

Саме у таких матчах, де фактично розігрувалися шість очок, і формується характер молодої команди. «Саме такі дії футболістів, самовіддані, саме таку боротьбу — до кінця у кожному епізоді, як було сьогодні, і хочеться бачити від команди», — додав після гри Ігор Климовський.

Після цього принципового матчу «Кремінь» та «Діназ» помінялися місцями в турнірній таблиці. Кременчуківці перемістилися на восьму сходинку, вишгородці опустилися на останню, дев’яту. Різниця між ними невелика — лише два очки. Зрозуміло, вся боротьба попереду.

Склад «Кременя»: Матус, Дихтярук, Сабієв, Паламарчук, Боровський, Жданович (Панчишин, 69), Рокотянський (Барінов, 79), Златьєв (Савіцький, 46), Молько, Пастернак, Трофимюк.

«Полтава» — «Маріуполь» — 3:0.

Перша ліга. 8 тур. Полтава. Стадіон «Молодіжний».

Голи: Плахтир (32), Щербак (69, з пен.), Місюра (83).

Матч для команди Володимира Сисенка мав не зовсім сприятливе статистичне підґрунтя. У попередніх чотирьох матчах «Полтава» не могла перемогти команду Олега Краснопьорова. Мабуть, наставник «Маріуполя» знав якийсь свій рецепт передматчевого чаю, який заварював своїм футболістам. Недарма ж він найбільше матчів у своїй кар’єрі футболіста — 124 — провів саме за полтавську «Ворсклу». Знає добре цей край і його футбол.

Однак цього разу рецепт не спрацював. «Полтава» в цей день продемонструвала, що вона сьогодні відчутно сильніша, здобувши перемогу із солідним рахунком. Не завадило господарям навіть вилучення головного тренера полтавців Володимира Сисенка на 27-й хвилині матчу — за дискусію з арбітром. «Полтава» як до цього, так і після створювала моменти біля воріт «Маріуполя», завдала багато ударів. Серед трьох забитих голів варто особливо відзначити перший. Одарюк з правого флангу зробив м’яку точну передачу на лінію карного майданчика, а Дмитро Плахтир з ходу, у напівпадінні направив м’яч низом у дальній кут воріт.

Словом, перемога «Полтави» ні в кого не викликала жодного сумніву, команда порадувала «вилученого» Володимира Сисенка і продовжує посідати перше місце у групі Б. Правда, лише на одне очко випереджаючи ЮКСУ. До речі, між собою команди зіграють 9 жовтня у Полтаві.

«Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» -0:2.

Друга ліга 7 тур. Вінниця. 21 вересня

Голи: Страшкевич (81), Студенко (90+1).

Розпочавши чемпіонат за «упокій» — три підряд поразки, команда Валерія Куценка перетворилася з «гидкого каченяти» — у що? — це буде зрозуміло значно пізніше. Але, як кажуть, шлях обраний вірно. «Гірник-Спорт» після провального старту зумів виграти всі наступні чотири поєдинки у другій лізі. Дуже солідний результат.

Останньою «жертвою» стала у Вінниці місцева «Нива». Гості вдало провели кінцівку матчу. Причому, першим, хто зіпсував вінничанам хоча б нічийний настрій, став колишній їхній гравець Вадим Страшкевич. Тільки цього року він з Поділля переїхав на Придніпров’я. 30-річному атакувальному півзахиснику вдалося відкрити рахунок. А подвоїв його молодший колега Страшкевича Вячеслав Студенко, котрому 25 років. Завдяки четвертій поспіль перемозі команда з Горішніх Плавнів перемістилася одразу на четверту сходинку в турнірній таблиці.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — Ворскла — 1:1

Прем’єр-ліга. 7 тур. 22 вересня. Кривий Ріг. Стадіон «Гірник»

Голи Созах (45+1) — Ієде (41).

Здобути очко у протистоянні з «Кривбасом» — річ непроста. Тим паче, що команда Юрія Вернидуба не полишає думку і цього разу фінішувати там, звідки знову буде можна відчинити двері до футбольної Європи. Правда, судячи й по грі з полтавською командою, зробити це «Кривбасу» буде непросто. Юрій Вернидуб після матчу скаже, що, на його думку, жодна з команд цього дня на перемогу не награла.

«Кривбас» йде п’ятим в турнірній таблиці. «Ворксла» — нижче (9-те), відстаючи від криворіжців на два очки.



