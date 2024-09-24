У Миргородському районі легковик в’їхав у будинок: водійка була п’яна — поліція

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24 вересня, близько 3.20, у Миргородському районі в селищі Ромодан сталась аварія. Відомо, що водійка автомобіль Chevrolet Aveo виїхала за межі дороги та врізалась у стіну житлового будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.

Унаслідок аварії постраждав пасажир. Його ушпиталили до Миргородської лікарні. За попередньою інформацією правоохоронців, водійка була п’яна. Слідчі розслідують справу за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миргороді автівка з’їхала з дороги та врізалася у стовп — водій помер