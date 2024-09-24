У Кременчуці відремонтують дві зупинки громадського транспорту за понад 400 тисяч гривень

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 320

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило ремонт зупинок громадського транспорту «Вулиця Нескорених» в обидва боки. Загальна сума робіт складає понад 462 тис. гривні.

Відомо, що встановлення зупинки у місто коштує 210 тис. 482 гривні, а з міста — 251 тис. 653 гривні. Їх мають встановити до 30 вересня.

Угоди укладали без використання електронної системи, напряму з підрядницею Ганною Бєлкіною.

За даними Clarity Project, станом на сьогодні підприємиця має 42 підписані договори з комунальними підприємствами та установами Кременчука на загальну суму понад 5 млн гривень. Найбільше — з «Благоустроєм Кременчука»: 26 угод на понад 2,7 млн гривень.

Нагадаємо, навесні комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті.

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив, що Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).

Станом на початок червня стало відомо, що підприємиця Бєлкіна офіційно працевлаштувала робітників.