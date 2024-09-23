На Полтавщині затвердили проєктну мережу ліцеїв в рамках реформи середньої світи

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 205

На Полтавщині уже затвердили проєктну мережу ліцеїв у рамках реформи середньої освіти — вона охопить 135 закладів освіти. Про це 23 вересня під час брифінгу розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.

Серед них — 81 академічний ліцей та 54 професійних ліцеї. Територіально вони охоплять 42 громади області.

Нагадаємо, така мережа ліцеїв передбачає, що в академічних ліцеях діти обиратимуть профіль і поглиблено вивчатимуть ті предмети, які будуть необхідними для них при подальшому навчанні в університетах. У професійних ліцеях даватимуть базу для інших професій, які не потребують здобуття вищої освіти.

З вересня 2025 року на Полтавщині запроваджуватиметься пілотний проєкт реформи середньої освіти, проте Кременчук участі в ньому не братиме. Загалом же реформа запроваджуватиметься поступово із 2027 до 2029 року.

У травні цього року тодішній начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олен Лєднік повідомляв, що у районі планують створити 14 академічних ліцеїв.