Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 24 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Республіканська, 65А-71;
- вул. Українська, 5;
- вул. Шевченка, 11, 13;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Басейна, 4-26/93;
- вул. Батуринська, 1-21;
- вул. Велика набережна, 1-65;
- пров. Веселий, 16;
- вул. Військова, 1/37-18/56;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;
- вул. Деповська, 1-100;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Зинаїди Тулуб, 24А;
- вул. М. Кучми, 1/4-94;
- пров. Новоіванівський, 17А-38;
- вул. О. Гончара, 32-63;
- вул. Редутна, 8-92;
- пров. Редутний, 10-29;
- вул. Силікатна, 1/19-15;
- пров. Силікатний, 1-17/18;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 1-57;
- пров. Тихий, 1-8;
- вул. Фурштадська,1-19/25;
- вул. Ярмаркова, 2/5-36.
З 8.00 до 17.00
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Іллі Мечникова, 3-10;
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 15/29А, 17;
- вул. Софіївська, 38/19;
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Паризька, 16/38-58;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Алітуська, 10;
- вул. Театральна, 36, 38;
- вул. Миколаївська, 15;
- вул. Університетська, 42А;
- вул. Івана Приходька, 42;
- пров. Тополевий, 4, 10А;
- вул. Павла Чубинського, 16/58;
- вул. Бетонна, 2/3-38;
- вул. Гранітна, 4-16А;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16, 20, 20А;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28;
- пров. Солдатський, 1-33;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- вул. Данила Сущинського, 2А-36;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117;
- пров. Артема Березнюка, 3-11/22;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пр. Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б-20/2;
- пров. Ударний, 2Б-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40;
- вул. Вадима Кришталя, 32-63;
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5.
З 8.00 до 20.00
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 5Д, 7К, 9А, 11.
З 8.00 до 19.00
З 6.00 до 18.00
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 46-100А;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Пілотів, 1-20;
- вул. Херсонська, 1-22;
- вул. Чумацький Шлях, 69-83.
З 8.00 до 15.00
- пров. Івана Підкови, 1/67-12/66;
- вул. Капітана Трусова, 50/18-81;
- вул. Квітки Цісик, 18/50;
- вул. Майора Пугача, 21-78;
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Максима Рильського, 1А-5А;
- туп. Максима Рильського, 1-10;
- пров. Спаський, 1-9А.
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