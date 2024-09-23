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Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 24 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00

  • вул. Республіканська, 65А-71;
  • вул. Українська, 5;
  • вул. Шевченка, 11, 13;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Басейна, 4-26/93;
  • вул. Батуринська, 1-21;
  • вул. Велика набережна, 1-65;
  • пров. Веселий, 16;
  • вул. Військова, 1/37-18/56;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;
  • вул. Деповська, 1-100;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Зинаїди Тулуб, 24А;
  • вул. М. Кучми, 1/4-94;
  • пров. Новоіванівський, 17А-38;
  • вул. О. Гончара, 32-63;
  • вул. Редутна, 8-92;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • вул. Силікатна, 1/19-15;
  • пров. Силікатний, 1-17/18;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 1-57;
  • пров. Тихий, 1-8;
  • вул. Фурштадська,1-19/25;
  • вул. Ярмаркова, 2/5-36.

З 8.00 до 17.00

  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Іллі Мечникова, 3-10;
  • вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 15/29А, 17;
  • вул. Софіївська, 38/19;
  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • пр. Польський, 5-14/1;
  • вул. Паризька, 16/38-58;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • вул. Катерини Білокур, 2-30;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • вул. Алітуська, 10;
  • вул. Театральна, 36, 38;
  • вул. Миколаївська, 15;
  • вул. Університетська, 42А;
  • вул. Івана Приходька, 42;
  • пров. Тополевий, 4, 10А;
  • вул. Павла Чубинського, 16/58;
  • вул. Бетонна, 2/3-38;
  • вул. Гранітна, 4-16А;
  • пров. Захисний, 3-15;
  • пров. Козачий, 24-34;
  • туп. Козачий, 3-10/29;
  • вул. Криворудна, 16, 20, 20А;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28;
  • пров. Солдатський, 1-33;
  • пров. Сорочинський, 2-15;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • вул. Данила Сущинського, 2А-36;
  • пров. Фабричний, 3-13/1;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • пров. Артема Березнюка, 3-11/22;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • вул. Олександрійська, 6;
  • пр. Тупиковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • пров. Новогеоргіївський, 10А;
  • пров. Парковий, 2Б-20/2;
  • пров. Ударний, 2Б-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63;
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5.

З 8.00 до 20.00

  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 5Д, 7К, 9А, 11.

З 8.00 до 19.00

  • с. Придніпрянське.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 46-100А;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • вул. Пілотів, 1-20;
  • вул. Херсонська, 1-22;
  • вул. Чумацький Шлях, 69-83.

З 8.00 до 15.00

  • пров. Івана Підкови, 1/67-12/66;
  • вул. Капітана Трусова, 50/18-81;
  • вул. Квітки Цісик, 18/50;
  • вул. Майора Пугача, 21-78;
  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18;
  • пров. Максима Рильського, 1А-5А;
  • туп. Максима Рильського, 1-10;
  • пров. Спаський, 1-9А.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: адреси відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення Полтаваобленерго
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