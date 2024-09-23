Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 24 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Республіканська, 65А-71;

вул. Українська, 5;

вул. Шевченка, 11, 13;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Басейна, 4-26/93;

вул. Батуринська, 1-21;

вул. Велика набережна, 1-65;

пров. Веселий, 16;

вул. Військова, 1/37-18/56;

вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;

вул. Деповська, 1-100;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Зинаїди Тулуб, 24А;

вул. М. Кучми, 1/4-94;

пров. Новоіванівський, 17А-38;

вул. О. Гончара, 32-63;

вул. Редутна, 8-92;

пров. Редутний, 10-29;

вул. Силікатна, 1/19-15;

пров. Силікатний, 1-17/18;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 1-57;

пров. Тихий, 1-8;

вул. Фурштадська,1-19/25;

вул. Ярмаркова, 2/5-36. З 8.00 до 17.00 пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Іллі Мечникова, 3-10;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 15/29А, 17;

вул. Софіївська, 38/19;

пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Паризька, 16/38-58;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Алітуська, 10;

вул. Театральна, 36, 38;

вул. Миколаївська, 15;

вул. Університетська, 42А;

вул. Івана Приходька, 42;

пров. Тополевий, 4, 10А;

вул. Павла Чубинського, 16/58;

вул. Бетонна, 2/3-38;

вул. Гранітна, 4-16А;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16, 20, 20А;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;

вул. Миколи Леонтовича, 4-28;

пров. Солдатський, 1-33;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

вул. Данила Сущинського, 2А-36;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117;

пров. Артема Березнюка, 3-11/22;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пр. Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. Парковий, 2Б-20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40;

вул. Вадима Кришталя, 32-63;

пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5. З 8.00 до 20.00 вул. Салганна, 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 5Д, 7К, 9А, 11. З 8.00 до 19.00 с. Придніпрянське. З 6.00 до 18.00 вул. Академіка Герасимовича, 81-106;

вул. Гайдамацька, 46-100А;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Пілотів, 1-20;

вул. Херсонська, 1-22;

вул. Чумацький Шлях, 69-83. З 8.00 до 15.00 пров. Івана Підкови, 1/67-12/66;

вул. Капітана Трусова, 50/18-81;

вул. Квітки Цісик, 18/50;

вул. Майора Пугача, 21-78;

вул. Академіка Герасимовича, 23/2;

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;

вул. Віталія Базилевського, 2-18;

пров. Максима Рильського, 1А-5А;

туп. Максима Рильського, 1-10;

пров. Спаський, 1-9А.

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