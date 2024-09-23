КВП «Теплоенерго» міста Горішні Плавні готується до роботи в зимовий період

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 70 Партнерський проєкт

Триває робота щодо забезпечення «Пунктів незламності» в дитячому садку «Золота рибка» та школі №6 тепловою енергією у разі припинення подачі електроенергії та газу на місто

КВП «Теплоенерго» міста Горішні Плавні вже виконало низку організаційно-технічних заходів у рамках підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період. Зокрема, проведені гідравлічні випробування теплових мереж для виявлення зношених ділянок трубопроводів водо- і теплопостачання.

Виконано великий обсяг робіт із заміни запірної арматури, яка вичерпала всі терміни експлуатації. Про це розповів директор підприємства Павло Сніжко. Він підкреслив, що «це дуже важливо на перспективу, особливо те, що пов’язано з можливими відключеннями електроенергії й перебоями в роботі енергосистем».

За словами очільника «Теплоенерго», триває реалізація проєкту із забезпечення автономності роботи на випадок тривалих відключень електроенергії на центральній котельні, яка забезпечує опаленням 86% споживачів міста.

«Завдяки підтримці місцевого бюджету комунальне підприємство мало можливість придбати когенераційну газопоршневу установку електричною потужністю 1 МВт і тепловою потужністю 1,2 МВт, яка служитиме альтернативним джерелом електричної енергії для центральної котельні, — наголосив Павло Сніжко. — Її мають доправити з Євросоюзу в середині жовтня. Наразі підприємство перебуває на стадії укладення договору щодо виконання будівельно-монтажних робіт. Але є багато складнощів, пов’язаних з поставкою додаткового імпортного обладнання».

Директор КВП повідомив, що термін його постачання достатньо тривалий.

«Комунальне підприємство разом із підрядною організацією намагатиметься виконати максимально великі за обсягом підготовчі роботи. Щоб коли прибуде обладнання, швидко його змонтувати, та у випадку блекауту використовувати когенераційну установку як джерело електроенергії й подавати теплову енергію для споживачів», — вказав Павло Сніжко.

Виходячи із термінів постачання цього обладнання, зокрема мережевих насосів, планується завершити всі роботи до середини грудня. Підрядна організація вже розпочала їхнє виконання.

«У рамках підготовки теплового господарства до функціонування в опалювальний період проведена значна робота щодо заміни мереж водо- і теплопостачання. Зокрема, продовжувались роботи з одночасної заміни ділянок трубопроводів опалення й гарячої води на вводах у житлових багатоповерхових будинках, — розповів Павло Сніжко. — Відповідні роботи виконані в районі кількох житлових будинків: по вул. Конституції, по проспекту Героїв Дніпра, по вул. Першопрохідців. Найближчим часом аналогічні роботи будуть виконані в районі ще одного будинку по проспекту Героїв Дніпра».

Водночас триває робота щодо забезпечення «Пунктів незламності» в дитячому садку «Золота рибка» та школі №6 тепловою енергією у разі припинення подачі електроенергії та газу на місто.

«З цією метою будемо використовувати два твердопаливні котли котельні мікрорайону №15, які працюють на біопаливі, — вказав керівник КВП. — Буде виконано значний обсяг загальних будівельних робіт та щодо реконструкції системи електропостачання. Також закупимо ще один генератор потужністю 132 кВт для котельні мікрорайону №15. Усі заплановані роботи маємо виконати до початку опалювального періоду».

Також, за словами директора КВП «Тепло­енерго», підприємство вже заключило угоду щодо постачання газу на опалювальний період 2024-2025 років — з 1 вересня поточного року до 30 квітня 2025 року. Комунальне підприємство продовжує проводити системну роботу зі споживачами, які мають виконати державну повірку квартирних лічильників гарячої води. Також із тими, у кого немає приладів обліку гарячої води, але вони зобов’язані їх встановити у своїй квартирі. Не зупиняється робота щодо стягнення заборгованості за надані споживачам послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.

«Підприємство не повинно мати тягар у вигляді боргів із боку споживачів, — наголосив Павло Сніжко. — Ми розуміємо, що підготовка до опалювально­го сезону є критично важливою, і виконання усіх заходів, пов’язаних з нею — у пріоритетному порядку».