КВП «Теплоенерго» міста Горішні Плавні готується до роботи в зимовий період

Триває робота щодо забезпечення «Пунктів незламності» в дитячому садку «Золота рибка» та школі №6 тепловою енергією у разі припинення подачі електроенергії та газу на місто
КВП «Теплоенерго» міста Горішні Плавні вже виконало низку організаційно-технічних заходів у рамках підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період. Зокрема, проведені гідравлічні випробування теплових мереж для виявлення зношених ділянок трубопроводів водо- і теплопостачання.
Виконано великий обсяг робіт із заміни запірної арматури, яка вичерпала всі терміни експлуатації. Про це розповів директор підприємства Павло Сніжко. Він підкреслив, що «це дуже важливо на перспективу, особливо те, що пов’язано з можливими відключеннями електроенергії й перебоями в роботі енергосистем».
За словами очільника «Теплоенерго», триває реалізація проєкту із забезпечення автономності роботи на випадок тривалих відключень електроенергії на центральній котельні, яка забезпечує опаленням 86% споживачів міста.
Директор КВП повідомив, що термін його постачання достатньо тривалий.
Виходячи із термінів постачання цього обладнання, зокрема мережевих насосів, планується завершити всі роботи до середини грудня. Підрядна організація вже розпочала їхнє виконання.
Водночас триває робота щодо забезпечення «Пунктів незламності» в дитячому садку «Золота рибка» та школі №6 тепловою енергією у разі припинення подачі електроенергії та газу на місто.
Також, за словами директора КВП «Теплоенерго», підприємство вже заключило угоду щодо постачання газу на опалювальний період 2024-2025 років — з 1 вересня поточного року до 30 квітня 2025 року. Комунальне підприємство продовжує проводити системну роботу зі споживачами, які мають виконати державну повірку квартирних лічильників гарячої води. Також із тими, у кого немає приладів обліку гарячої води, але вони зобов’язані їх встановити у своїй квартирі. Не зупиняється робота щодо стягнення заборгованості за надані споживачам послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.