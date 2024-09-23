Ще одна перемога: кременчуцька дзюдоїстка посіла перше місце на змаганнях у Німеччині

Кременчуцька дзюдоїстка Єва Новік виборола перемогу та посіла І місце у турнірі Garbsener Teufel Turnier, що відбувся цими вихідними у німецькому місті Гарбзен. Про це повідомляють на сторінці Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного.
Єва — учениця 8-А класу спортивного ліцею.
Як повідомляють у ліцеї, на змаганнях дівчина здобула 4 чистих перемоги у 4-х сутичках.
Готував спортсменку до змагань тренер Василь Новік.
Надаємо, вихованки спортивного ліцею привезли також призові місця і з Відкритого чемпіонату з дзюдо, що відбувся у Чернівцях.
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