У Полтавській області працює ППО — Повітряні сили

Сили оборони збивають безпілотники
У Полтавській області працює протиповітряна оборона. Про це повідомили у Повітряних силах.
Сили оборони збивають безпілотники.
Нагадаємо, у ніч на 22 вересня Росія ударила двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Луганської області та випустила по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» із Єйська та Курська, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України. Протиповітряна оборона працювала, зокрема, і в Полтавській.
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