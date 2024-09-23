Цього року поліцейські на Полтавщині склали 132 адмінпротоколи за випалювання сухостою

Задля запобігання самовільного випалювання сухої рослинності поліціянти Полтавщини спільно з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій проводять профілактичні рейди в громадах області. Під час спілкування з місцевими мешканцями правоохоронці закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не розводити багаття на відкритих територіях. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
Нагадаємо, що за випалювання рослинності (залежно від характеру правопорушення та його наслідків) передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність.
Так, відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф від 3060 до 6120 грн, а для посадових осіб — від 15300 до 21 420 грн.
Відповідно до ст. 245 Кримінального кодексу України, за знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення суд може призначити штраф від 91 800 до 153 тисяч грн або покарання у вигляді до 5 років обмеження чи позбавлення волі.
А за пожежу (навіть, через необережність), що призвела до загибелі людей, масового знищення тварин чи інших тяжких наслідків, КК України передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині сталася масштабна лісова пожежа — вогонь охопив близько 200 га лісового масиву та сухої рослинності на території Борівського лісництва у Великорублівській громаді.
А 15 вересня у лісовому масиві поблизу села Мала Перещепина сталася масштабна лісова пожежа. За даними гендиректора «Лісів України» вигоріло близько 700 га лісу. Причиною виникнення такої пожежі рятувальники називають паління сухої трави.
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