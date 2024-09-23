Цього року поліцейські на Полтавщині склали 132 адмінпротоколи за випалювання сухостою

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Паліям сухої рослинності та сміття загрожує від 3060 грн штрафу до 10 років позбавлення волі

Задля запобігання самовільного випалювання сухої рослинності поліціянти Полтавщини спільно з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій проводять профілактичні рейди в громадах області. Під час спілкування з місцевими мешканцями правоохоронці закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не розводити багаття на відкритих територіях. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

— Враховуючи існуючі воєнні загрози та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, закликаємо громадян суворо дотримуватися чинного законодавства та не палити суху рослинність і сміття, не розводити багаття та не відвідувати лісові масиви. Лише з початку цього року поліціянти Полтавщини склали 132 адміністративні протоколи за самовільне випалювання рослинності та сміття, — закликає начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавщини Роман Ніколаєнко.

Нагадаємо, що за випалювання рослинності (залежно від характеру правопорушення та його наслідків) передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність.

Так, відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф від 3060 до 6120 грн, а для посадових осіб — від 15300 до 21 420 грн.

Відповідно до ст. 245 Кримінального кодексу України, за знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення суд може призначити штраф від 91 800 до 153 тисяч грн або покарання у вигляді до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

А за пожежу (навіть, через необережність), що призвела до загибелі людей, масового знищення тварин чи інших тяжких наслідків, КК України передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині сталася масштабна лісова пожежа — вогонь охопив близько 200 га лісового масиву та сухої рослинності на території Борівського лісництва у Великорублівській громаді.

А 15 вересня у лісовому масиві поблизу села Мала Перещепина сталася масштабна лісова пожежа. За даними гендиректора «Лісів України» вигоріло близько 700 га лісу. Причиною виникнення такої пожежі рятувальники називають паління сухої трави.