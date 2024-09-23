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Що зміниться у складанні НМТ випускниками наступного року: відповідь освітян

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 149

 

Нині триває підготовка нормативних документів щодо проведення національного мультипредметного тесту у наступному році

Істотних змін під час складання національного мультипредметного тесту випускниками у наступному році не планується. Про це 23 вересня під час брифінгу розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

За його словами, нині триває підготовка нормативних документів щодо проведення НМТ у наступному році, і вже незабаром вони мають бути розіслані на місця. Це сприятиме кращій підготовці до організації проведення НМТ у 2025 році.

Пан Сидоренко додав, що предмети, які учням варто буде здавати, мають лишитися ті самі. 

Також раніше стало відомо, що тести не матимуть завдань відкритого типу із розгорнутою відповіддю. З української та іноземних мов учні не писатимуть власного висловлювання, а у тесті з математики не вимагатиметься демонстрація етапів послідовного розв’язування задач.

Проте нововведенням наступного року має стати те, що національний мультипредметний тест буде обов'язковим для усіх одинадцятикласників.

Нагадаємо, цьогоріч в області національний мультипредметний тест склали 93% випускників з усіх зареєстрованих. Загальна ж кількість учнів, які зареєструвалися на НМТ, становить 86,5% від загальної кількості випускників.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: НМТ випускники
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