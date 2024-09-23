На 11 років засудили чоловіка, який убив колишню дружину

До 11 років ув'язнення засудили жителя Опішнянської громади, який торік у грудні убив колишню дружину. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, 3 грудня 2023 року чолові напідпитку прийшов із сусіднього села в Опішню до своєї колишньої дружини, аби з'ясувати з нею стосунки.
Під час сварки чоловік мінімум 23 рази вдарив кухонним ножем жінку у різні частини тіла. Від сили ударів ніж зламався у руках нападника.
Від отриманих травм потерпіла померла на місці.
На суді чоловік вину визнав повністю — тепер він проведе за ґратами 11 років.
Нагадаємо, нещодавно до 17 років ув'язнення засудили жителя Кременчука, який убив та зґвалтував 79-річну жінку.
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