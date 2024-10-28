На автодорозі Кременчук-Хорол зіткнулися дві автівки — водія позашляховика госпіталізували

Учора, 27 жовтня, близько 3.00 на автодорозі «Кременчук-Хорол», поблизу села Устимівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція встановлює обставини події.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.
За попередньою інформацією слідства, вантажний мікроавтобус Renault Master, особи якого після ДТП залишили місце події, зіткнувся з автомобілем Renault Duster, під керуванням 47-річного водія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія позашляховика з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини ДТП встановлює слідство.
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