Де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 29 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Хорольська, 120-177;
- просп. Лесі Українки, 51, 51А;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30-30;
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Курчанівський, 1-24;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8;
- вул. Хорольська, 98/4-143/6;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- туп. 7-й Хорольський, 28А;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 108-116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18;
- вул. Басейна, 23-42;
- вул. Батуринська, 20/20-29;
- пров. Військовий, 1/12-18;
- вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83;
- пров. В'ячеслава Чорновола, 7-15;
- вул. Новоіванівська, 2/25-28;
- вул. Олеся Гончара, 62А-81;
- вул. Редутна, 94;
- вул. Майора Борищака, 6/20-9;
- вул. Небесної Сотні, 27Б;
- вул. Ігоря Сердюка, 27-33;
- вул. Івана Мазепи, 28-30А;
- вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 150/7-209/6;
- пров. Арсенальний, 2;
- просп. Свободи, 52;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- проїзд Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8;
- вул. Героїв Крут, 1;
- вул. Василя Стуса, 18-46;
- пров. Василя Стуса, 2, 2А;
- вул. Григорія Чуркіна, 2-7;
- пров. Космічний, 3-14;
- пров. Лікаря Самойловича, 3-45;
- проїзд Лікаря Самойловича, 2-20А;
- вул. Олександріївська, 41/2;
- туп. Самойлівський, 2-6;
- вул. Тіниста, 1/5-48;
- вул. Білецьківська, 1-34;
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;
- вул. Івана Франка, 4-40;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- вул. Максима Березовського, 7-45;
- вул. Республіканська, 1-107;
- вул. Тупикова, 3-10;
- вул. Христини Алчевської, 2;
- вул. Художня, 28-57/2;
- пров. Івана Приходька;
- пров. Крюківський;
- пров. Насосний;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23.
З 8.00 до 18.00
- вул. Андрія Гончарова;
- проїзд Георгія Петька, 3-49;
- вул. Гірська, 4-11;
- пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;
- проїзд Заводський, 7-18;
- проїзд Івана Торубари, 4-19/2;
- вул. Кавказька;
- вул. Костянтина Острозького;
- вул. Новобудівельна;
- вул. Петра Прокоповича;
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Черкаська;
- вул. Чечелівська;
- вул. Заводська;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26;
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. Івана Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-58;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 27-45;
- вул. Республіканська, 20-36;
- пров. Костянтина Ушинського. 1-12.
З 8.00 до 19.00
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
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