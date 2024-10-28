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Де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 29 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Гранітна, 5;
  • пров. Захисний, 3-15;
  • пров. Козачий, 24-34;
  • туп. Козачий, 3-10/29;
  • вул. Криворудна, 16-20А;
  • пров. Сорочинський, 2-15;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • пров. Фабричний, 3-13/1;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Хорольська, 120-177;
  • просп. Лесі Українки, 51, 51А;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30-30;
  • пров. Вагонобудівний, 2А;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Курчанівський, 1-24;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4;
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8;
  • вул. Хорольська, 98/4-143/6;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • туп. 7-й Хорольський, 28А;
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Льва Євселевського, 3-19;
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 108-116/48;
  • вул. Хорольська, 50/1-67/18;
  • вул. Басейна, 23-42;
  • вул. Батуринська, 20/20-29;
  • пров. Військовий, 1/12-18;
  • вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83;
  • пров. В'ячеслава Чорновола, 7-15;
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28;
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81;
  • вул. Редутна, 94;
  • вул. Майора Борищака, 6/20-9;
  • вул. Небесної Сотні, 27Б;
  • вул. Ігоря Сердюка, 27-33;
  • вул. Івана Мазепи, 28-30А;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 150/7-209/6;
  • пров. Арсенальний, 2;
  • просп. Свободи, 52;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • проїзд Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5-8;
  • вул. Героїв Крут, 1;
  • вул. Василя Стуса, 18-46;
  • пров. Василя Стуса, 2, 2А;
  • вул. Григорія Чуркіна, 2-7;
  • пров. Космічний, 3-14;
  • пров. Лікаря Самойловича, 3-45;
  • проїзд Лікаря Самойловича, 2-20А;
  • вул. Олександріївська, 41/2;
  • туп. Самойлівський, 2-6;
  • вул. Тіниста, 1/5-48;
  • вул. Білецьківська, 1-34;
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Івана Франка, 4-40;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • вул. Максима Березовського, 7-45;
  • вул. Республіканська, 1-107;
  • вул. Тупикова, 3-10;
  • вул. Христини Алчевської, 2;
  • вул. Художня, 28-57/2;
  • пров. Івана Приходька;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Насосний;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Андрія Гончарова;
  • проїзд Георгія Петька, 3-49;
  • вул. Гірська, 4-11;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;
  • проїзд Заводський, 7-18;
  • проїзд Івана Торубари, 4-19/2;
  • вул. Кавказька;
  • вул. Костянтина Острозького;
  • вул. Новобудівельна;
  • вул. Петра Прокоповича;
  • вул. Соломії Крушельницької;
  • вул. Черкаська;
  • вул. Чечелівська;
  • вул. Заводська;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Чехова, 3-7/26;
  • вул. Виноградна, 15-20;
  • вул. Івана Франка, 13-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-58;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. Максима Березовського, 27-45;
  • вул. Республіканська, 20-36;
  • пров. Костянтина Ушинського. 1-12.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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