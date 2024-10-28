Де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 29 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Хорольська, 120-177;

просп. Лесі Українки, 51, 51А;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

вул. Енергетиків, 11-75;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30-30;

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Курчанівський, 1-24;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8;

вул. Хорольська, 98/4-143/6;

вул. Рудникова, 1-70/16;

туп. 7-й Хорольський, 28А;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Льва Євселевського, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 108-116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18;

вул. Басейна, 23-42;

вул. Батуринська, 20/20-29;

пров. Військовий, 1/12-18;

вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83;

пров. В'ячеслава Чорновола, 7-15;

вул. Новоіванівська, 2/25-28;

вул. Олеся Гончара, 62А-81;

вул. Редутна, 94;

вул. Майора Борищака, 6/20-9;

вул. Небесної Сотні, 27Б;

вул. Ігоря Сердюка, 27-33;

вул. Івана Мазепи, 28-30А;

вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 7-й Хорольський, 9А-34;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 150/7-209/6;

пров. Арсенальний, 2;

просп. Свободи, 52;

пров. Арсенальний, 13-62;

проїзд Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5-8;

вул. Героїв Крут, 1;

вул. Василя Стуса, 18-46;

пров. Василя Стуса, 2, 2А;

вул. Григорія Чуркіна, 2-7;

пров. Космічний, 3-14;

пров. Лікаря Самойловича, 3-45;

проїзд Лікаря Самойловича, 2-20А;

вул. Олександріївська, 41/2;

туп. Самойлівський, 2-6;

вул. Тіниста, 1/5-48;

вул. Білецьківська, 1-34;

вул. Виноградна, 15-56;

вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;

вул. Івана Франка, 4-40;

вул. Насосна, 2/25-100;

вул. Максима Березовського, 7-45;

вул. Республіканська, 1-107;

вул. Тупикова, 3-10;

вул. Христини Алчевської, 2;

вул. Художня, 28-57/2;

пров. Івана Приходька;

пров. Крюківський;

пров. Насосний;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23. З 8.00 до 18.00 вул. Андрія Гончарова;

проїзд Георгія Петька, 3-49;

вул. Гірська, 4-11;

пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;

проїзд Заводський, 7-18;

проїзд Івана Торубари, 4-19/2;

вул. Кавказька;

вул. Костянтина Острозького;

вул. Новобудівельна;

вул. Петра Прокоповича;

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Черкаська;

вул. Чечелівська;

вул. Заводська;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26;

вул. Виноградна, 15-20;

вул. Івана Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-58;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 27-45;

вул. Республіканська, 20-36;

пров. Костянтина Ушинського. 1-12. З 8.00 до 19.00 с. Потоки;

с. Мала Кохнівка.

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