З січня переселенці зможуть отримати субсидії на оренду житла

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 185

Субсидії на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд України, і їх можна буде отримувати одночасно з субсидією на комунальні послуги

Міністерство соціальної політики України повідомило, що з середини січня 2025 року розпочнеться призначення субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ця субсидія стане фінансовою допомогою для тих родин ВПО, які витрачають понад 30% своїх сукупних доходів на оренду житла.

Субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди для тих родин, чий дохід є меншим за 2 прожиткові мінімуми на одну особу (5840 грн). Як зазначається, субсидії на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд України, і їх можна буде отримувати одночасно з субсидією на комунальні послуги.

Розмір субсидії на оренду визначатимуть індивідуально, враховуючи дохід сім'ї, кількість членів та вартість оренди житла. Крім того, при розрахунку субсидії враховуватимуться регіональні відмінності у вартості оренди, зокрема різниця між великими містами та невеликими населеними пунктами.

Міністерство додатково повідомить громадян про початок прийому заяв на отримання субсидії.