Проєкт про пам’ять та героїв: у Кременчуці презентували перші книги з циклу про полеглих на війні військових

У перших трьох книгах циклу «Криниця пам’яті. Герої Кременчуччини» забрані 274 прізвища загиблих захисників із Кременчуцького району
Сьогодні, 28 жовтня, у читальній залі Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація перших трьох книг із циклу «Криниця пам’яті. Герої Кременчуччини», присвячених загиблим у боях за Україну військовослужбовців із Кременчуцького району.
Ініціатором створення цих книг став очільник Творчої спілки журналістів Кременчуччини Володимир Шевченко. Їх автори — письменниця Тетяна Булат, журналістка Оксана Гриниченко (псевдонім Мирослава Українська) та сам Володимир Шевченко.
За її словами, ці книги мають величезну історичну цінність, адже на їх сторінках зібрані історії про кожного бійця, який від початку повномасштабного вторгнення віддав своє життя за Україну.
Авторка каже: саме завдяки цим книгам підростаюче покоління та й усі сучасники мають змогу вже зараз знати історії тих, хто доклався до захисту незалежності та суверенітету нашої держави.
Наразі друком вийшли перші три книги із циклу.
Перші книги містять інформацію про 274 загиблих військових, розповідає ініціатор циклу книг журналіст Володимир Шевченко.
Усі герої книги — жителі Кременчуцького району: Кременчука, Горішніх Плавнів, Семенівки та інших міст, селищ і сіл Кременчуччини, жителі яких не лишилися осторонь, а стали на захист Батьківщини у боротьбі з російською армією.
Наразі кожної книги надруковано по 20 примірників — вони зберігатимуться у читальній залі бібліотеки, а також у Книжковій палаті України, бібліотеці імені Вернадського, бібліотеці Верховної Ради України та Держкомітеті з телебачення і радіомовлення, додає Володимир Шевченко. Проте книги ще будуть додруковувати — чекатимуть замовлення від бібліотек та шкіл району, а також тих громад, загиблі герої яких згадуються на сторінках книги.
Наступні книги, за словами Володимира Шевченка, мають вийти друком приблизно у лютому наступного року, до третьої річниці великої війни.
Нагадаємо, у лютому цього року Творча спілка журналістів Кременчуччини презентувала книгу про вісьмох загиблих захисників Кременчуцького району, яких посмертно удостоїли звання Героя України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.