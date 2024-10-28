Автогаз у Кременчуці продовжує дорожчати — Мінфін

У понеділок, 28 жовтня, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Автогаз продовжує поступово дорожчати, а от ціни на інші види палива дещо знизилися у порівнянні із попереднім тижнем. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі SOCAR, ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Поступове зростання цін на пальне спостерігалося із середини лютого.
1 вересня набув чинності закон про підвищення акцизного податку на паливо. Це передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального до 1 січня 2028 року. Зокрема, на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин — 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 літрів.
Утім експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн вважає, що в найближчі місяці різкого зростання цін на пальне не передбачається.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
59,82
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
56,04
|0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
53,55
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
52,19
|0,00
|0%
|
Газ автомобільний
|
34,77
|0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
57,99
|
55,99
|
53,99
|
52,99
|
33,99
|
Marshal
|
|
54,40
|
53,90
|
47,90
|
33,20
|
SOCAR
|
60,99
|
|55,99
|
35,99
|
WOG
|
59,99
|
57,99
|
|
54,99
|
35,98
|
Авіас
|
|
56,98
|
52,89
|
47,89
|
35,98
|
Автотранс
|62,98
|
55,98
|
53,98
|
52,98
|
33,98
|
БРСМ-Нафта
|
53,99
|
|
49,99
|
33,79
|
ОККО
|
59,99
|
57,99
|
|
54,99
|
35,99
|
Укрнафта
|
56,99
|
54,99
|
52,99
|
51,99
|
33,99
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