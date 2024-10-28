Завтра у Кременчуці попрощаються із військовослужбовцем Олександром Климченком

Завтра, 29 жовтня, у Кременчуці попрощаються із померлим військовослужбовцем Олександром Климченком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Серце військового зупинилося 21 жовтня 2024 року. У Олександра залишився рідний брат.
Прощання та поховання Олександра Климченка відбудеться завтра, 29 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового.
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