У Полтаві зіткнулись два автомобілі: один водій отримав травми

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29 жовтня близько 8.30 на перехресті вулиць Раїси Кириченко та Остапа Вишні в Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 27-річна місцева, керуючи автомобілем Opel Corsa, зіткнулася з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 22-річний полтавець. У результаті зіткнення водій Mercedes отримав травми.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середнього ступеня тяжкості. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві мікроавтобус Mercedes збив пішоходку — жінку госпіталізували.