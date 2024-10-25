У Полтаві мікроавтобус Mercedes збив пішоходку: жінку госпіталізовали

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Учора, 24 жовтня, близько 6.30 у Полтаві на вулиці Миру сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала жінку. Про це повідомляє комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, мікроавтобус Mercedes, під керуванням 60-річного водія, наїхав на 55-річну пішоходку. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 8 жовтня у Полтаві пішохідка теж потрапила під колеса мікроавтобуса.

А нещодавно у Кременчуці внаслідок зіткнення автобуса з легковиком постраждала 15-річна пішохідка.