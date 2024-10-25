Мати загиблої у кременчуцькому дитсадку дитини вимагає звільнення чиновників

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 33

Директорка садочка повідомляла про наявність аварійних дерев на території закладу, про це зазначено у кількох документах

Мати загиблої дівчинки у дитсадку № 19 Світлана Німчина вимагає звільнити заступницю міського голови Кременчука Ольгу Усанову та директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Ігоря Чудакова. Відомо, що дитина загинула у закладі освіти внаслідок падіння дерева. Відповідну заяву жінка написала у відкритому зверненні, документ є у розпорядженні редакції «Кременчуцького Телеграфа».

Як вказано у документі, директорка садочка повідомляла про наявність аварійних дерев на території закладу, про це зазначено у кількох документах.

— (Ольга Усанова — ред.) відповідальна за організацію освіти в місті, за організацію охорони праці, за благоустрій, була головою комісії під час обстеження садочка до нового навчального 2021-2022 року, але внаслідок безвідповідального ставлення до своїх обов’язків та безпеки дітей, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування Кременчука, не організувала роботу комісії, не організувала перевірку стану дерев на території садочка, не прийняла рішення про негайне видалення аварійного (фаутного) дерева — каштан, а в попередні роки вказувала в акті завідомо неправдиву інформацію, що дерева на території садочка відсутні, — йдеться у документі.

Жінка у зверненні додає, що у день загибелі дитини був штормовий вітер з поривами понад 15 м/с. За її словами, департамент цивільного захисту та оборонної роботи знав про те, що у Кременчуці очікується небезпечне метеорологічне явище.

— Чудаков І.В., будучи безвідповідальними до своїх обов’язків і громади, проігнорували повідомлення про небезпечні метеорологічне явище та не здійснили оголошення про таке явище для забезпечення цивільного захисту населення, — йдеться у заяві жінки.

Що відомо про смерть дівчинки у дитячому садку

У жовтні 2021 року у дворі дитячого садочку № 19 на двох дітей впало дерево під час штормового вітру. Від отриманих травм в лікарні загинула 4-річна Анастасія Німчина, внаслідок інциденту також постраждав 5-річний хлопчик.

Керівництво садка називає те, що сталося нещасним випадком. Мати загиблої дівчинки, 39-річна Світлана Німчина, впевнена, що персонал та чиновники намагаються уникнути відповідальності, а нещасним випадком виправдовують свою недбалість. Жінка каже, що керівництво садка не забезпечило інвентаризацію та належне обстеження дерев на території дитячого закладу, а віцемерка Ольга Усанова поставила свій підпис на акті вводу дитсадка в експлуатацію у 2021-2022 році.

Восени 2022 року жінка почала судитись з прокуратурою через бездіяльність правоохоронців. Світлана Німчина звернулась до Генпрокуратури, бо вважає, що справу затягують навмисно, аби закрити.

У квітні 2024 року мала завершитись експертиза з безпеки життєдіяльності у справі смерті 4-річної дівчинки. У жовтні прокуратура оголосила підозру трьом колишнім працівникам дитсадка у неналежному виконанні своїх посадових обов’язків, що призвело до травмування та загибелі дітей. За даними прокуратури, одна із підозрюваних наразі перебуває за кордоном, тож їй підозру оголосили заочно. Прокуратура не назвала конкретно про який саме дитячий садочок йде мова, втім «Кременчуцький Телеграф» припустив, що повідомлення правоохоронців стосується саме інциденту у дитсадку № 19.

У жовтні також стало відомо, що мати загиблої дівчинки прохає суд стягнути в солідарному порядку з міської ради, виконавчого комітету і садочку майнову шкоду у розмірі 123 тис. 960 гривень і моральну шкоду — на 2 млн 592 тис. гривень.