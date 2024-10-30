Реформа системи соцстрахування: без МСЕК, а до статусу інвалідності додадуть статус працездатності

Законопроєкт Мінсоцполітики передбачає три градації в оцінці статусу працездатності осіб з інвалідністю й, відповідно, права на отримання державної підтримки
Наразі Мінсоцполітики працює над впровадженням нової системи соціального страхування — єПотенціал. Вона має зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоров'ю, ефективнішою й забезпечити максимальне відновлення. У відомстві розробили законопроєкт, який вже винесено на обговорення. Він передбачає багато змін. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр».
Ключова зміна — замість МСЕК, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення заходів підтримки таких людей буде проводитись оцінка їх працездатності, тобто здатності повернутися до роботи та отримувати власний дохід.
У законопроєкті передбачається, що для людей, які втратили працездатність, страхові виплати стануть більшими. А якщо після реабілітації людина спроможна працювати та забезпечувати себе самостійно, держава надасть допомогу у безкоштовних ліках, допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, та, за потреби, у навчанні чи перенавчанні. Крім того, передбачається захист людини від звільнення через непрацездатність, що дає їй можливість оплачувано відновлювати здоров’я та реабілітуватися понад рік.
Інші важливі новації законопроєкту:
У Мінсоцполітики наголошують, що в рамках реформи статус інвалідності залишається без змін. Інвалідність буде встановлюватися за висновком мультидисциплінарної команди з використанням цифрових інструментів.
А оцінка працездатності відбуватиметься після проходження людиною реабілітації, дистанційно та анонімно. Залежно від ступеня працездатності, людина отримуватиме допомогу та щомісячну страхову виплату. Якщо відбулась повна втрата працездатності й людина більше не може працювати — щомісячна фінансова підтримка від держави забезпечить їй гідне існування.
«Кременчуцький Телеграф» писав про те, чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності.
Чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності — Мінсоцполітики
Учора, 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.
Нагадаємо, 22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року.
25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації.
Раніше в Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що функції центральної МСЕК тепер виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. А щодо обласних та міських МСЕК — їх збиралися ліквідувати до 1 січня 2025 року, а їхні обов’язки передати кластерним та надкластерним лікарням.
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