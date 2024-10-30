Реформа системи соцстрахування: без МСЕК, а до статусу інвалідності додадуть статус працездатності

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 426

Законопроєкт Мінсоцполітики передбачає три градації в оцінці статусу працездатності осіб з інвалідністю й, відповідно, права на отримання державної підтримки

Наразі Мінсоцполітики працює над впровадженням нової системи соціального страхування — єПотенціал. Вона має зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоров'ю, ефективнішою й забезпечити максимальне відновлення. У відомстві розробили законопроєкт, який вже винесено на обговорення. Він передбачає багато змін. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр».

Ключова зміна — замість МСЕК, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення заходів підтримки таких людей буде проводитись оцінка їх працездатності, тобто здатності повернутися до роботи та отримувати власний дохід.

У законопроєкті передбачається, що для людей, які втратили працездатність, страхові виплати стануть більшими. А якщо після реабілітації людина спроможна працювати та забезпечувати себе самостійно, держава надасть допомогу у безкоштовних ліках, допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, та, за потреби, у навчанні чи перенавчанні. Крім того, передбачається захист людини від звільнення через непрацездатність, що дає їй можливість оплачувано відновлювати здоров’я та реабілітуватися понад рік.

— Маємо змінити систему соціального страхування таким чином, щоб кожна людина, яка зіткнулася з хворобою чи травмою, мала реальний шанс повернутися до активного життя, стати самостійною. Держава не просто компенсуватиме втрати через непрацездатність, ми змінюємо систему, щоб людина, яка зіштовхнулась з труднощами, пов’язаними зі здоров’ям, могла відновити свій потенціал. А у разі, коли це неможливо — отримала гідну підтримку, — підкреслила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Інші важливі новації законопроєкту:

запровадження простого покрокового алгоритму супроводу людини від реабілітації до працевлаштування і відновлення;

реабілітація передбачатиме допомогу у відновленні фізичного та психічного здоров’я, а також професійних навичок;

оплачувана реабілітація буде довшою, може тривати до року;

страхова виплата під час реабілітації (реабілітаційний лікарняний типу Б) збільшується і складатиме від 70% до 100% середньої заробітної плати;

якщо людина має довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за нею зберігатиметься понад 4 місяці (наразі роботодавець має право звільнити людину, якщо вона хворіє понад 4 міс.);

передбачена можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна, зі збереженням лікарняних реабілітаційних виплат;

розмежовуються статуси інвалідності і працездатності.

У Мінсоцполітики наголошують, що в рамках реформи статус інвалідності залишається без змін. Інвалідність буде встановлюватися за висновком мультидисциплінарної команди з використанням цифрових інструментів.

А оцінка працездатності відбуватиметься після проходження людиною реабілітації, дистанційно та анонімно. Залежно від ступеня працездатності, людина отримуватиме допомогу та щомісячну страхову виплату. Якщо відбулась повна втрата працездатності й людина більше не може працювати — щомісячна фінансова підтримка від держави забезпечить їй гідне існування.

— Реформа не передбачає зменшення жодних виплат чи соціальних гарантій. Люди, які отримують пенсії по інвалідності, продовжуватимуть отримувати всі належні виплати в повному обсязі, — зазначають в Мінсоцполітики.

«Кременчуцький Телеграф» писав про те, чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності.

Чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності — Мінсоцполітики

Учора, 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.

Нагадаємо, 22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року.

25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що функції центральної МСЕК тепер виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. А щодо обласних та міських МСЕК — їх збиралися ліквідувати до 1 січня 2025 року, а їхні обов’язки передати кластерним та надкластерним лікарням.