Народний драматичний театр Горішніх Плавнів успішно продовжує свою діяльність

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У Горішніх Плавнях відбувся показ вистави народного драматичного театру ПКіТ «Зачарована Десна». Влітку ця постановка за мотивами повісті Олександра Довженка здобула Гран-прі на всеукраїнському конкурсі в рамках театрального фестивалю у Хмельницькому.

Вистава народного драматичного театру «Зачарована Десна» відбулася у вересні в малій залі міського Палацу культури і творчості міста Горішні Плавні. Подію відвідали міський голова Дмитро Биков та інші представники органів місцевого самоврядування, чимало учнівської молоді й давніх шанувальників творчості театрального колективу. Прем’єра вистави відбулася у квітні 2024 року. Як зазначила в анонсі події режисерка Анастасія Крамаренко, цього разу «Зачаровану Десну» зіграли востаннє нинішнім складом — «для тих, хто ще не бачив та тих, хто хоче ще раз передивитися».

«Зараз ми по-новому дивимося на нашу культуру, на наше мистецтво та розуміємо, що нам не треба тягтися кудись, — так про вибір постановки розповіла Анастасія Крамаренко. — Це твір зі шкільної програми, але його треба вміти правильно читати, щоб зрозуміти, який сенс там закладений, крім того, коли стаєш старше, то читаєш зовсім по-іншому».

Режисерка наголошує, що зараз творчість Олександра Довженка — дуже важлива для нас, адже це людина, яка багато зробила для нашої країни.

«"Зачарована Десна" — це спогади маленького хлопчика про його дитинство. У кожного з нас вони є, і мені хотілося б донести до глядача те, що "мурашить", після чого захочеться повернутися до батьківської домівки. Ця вистава про емоції, і ми дуже старалися, щоб глядач їх отримав», — наголосила Анастасія Крамаренко.

На початку червня на II Всеукраїнському театральному фестивалі «Зірки Мельпомени», що проходив у Хмельницькому, колективу народного драматичного театру за цю постановку присудили Гран-прі. У дописах у соцмережах після нинішньої вистави глядачі залишали схвальні відгуки.

«Іноді словами не передати емоцій. Хоча дивилась вдруге, але це було інакше, ніж вперше. Це було глибоке, спокійне дійство: забула про війну, про все, що мучить мою душу. Просто насолоджувалась дійством. Тобі [Анастасії Крамаренко — ред.] неймовірно поталанило з такими дітьми, ти зробила з них сильний, талановитий колектив, дійсно зірки театру. Я вами пишаюсь, ви молодці, і про це свідчить поклон від мера і аплодисменти залу», — прокоментувала постановку учасниця гумористичного дуету «Язикаті Хвеськи» Світлана Поварова, яка грає в театрі багато років.

У виставі взяли участь 12 акторів середньої вікової групи, бо наймолодшим акторам, які належать до підготовчої групи, по п’ять-вісім років. Зараз колектив театру налічує 65 акторів різного віку, при цьому, як зазначила режисерка, переважна більшість учасників — діти та юнаки, багато з яких вже вирішили пов’язати свою долю з театральним мистецтвом. Для 18-річної студентки Харківської державної академії культури Єлизавети Ахтирцевої «Зачарована Десна» — її перша робота.

«Коли грали цього разу, розуміючи, що граємо в останнє цим складом, за кулісами була шалена енергетика, ми обіймалися після кожної сцени та обмінювалися своїми емоціями, сміялись, плакали», — розповіла дівчина.

Ще один учасник постановки, 19-річний студент Харківської державної академії культури Сергій Роженцев зауважив, що «завдяки цій виставі ми об’єдналися та стали ніби однією родиною».

«Ці відчуття важко передати, бо не у кожній родині так розуміють один одного, як ми в нашому колективі. Ми настільки зріднилися, що жодна репетиція не проходить без згадування "Десни"», — підкреслив актор.

Зазначимо, народний драматичний театр ПКіТ нашого міста було засновано 1976 року. За словами учасників колективу, вони активно готуються до нових вистав і невдовзі розраховують порадувати глядачів.