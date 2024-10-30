Народний драматичний театр Горішніх Плавнів успішно продовжує свою діяльність

Вистава народного драматичного театру «Зачарована Десна» здобула Гран-прі на всеукраїнському конкурсі
У Горішніх Плавнях відбувся показ вистави народного драматичного театру ПКіТ «Зачарована Десна». Влітку ця постановка за мотивами повісті Олександра Довженка здобула Гран-прі на всеукраїнському конкурсі в рамках театрального фестивалю у Хмельницькому.
Вистава народного драматичного театру «Зачарована Десна» відбулася у вересні в малій залі міського Палацу культури і творчості міста Горішні Плавні. Подію відвідали міський голова Дмитро Биков та інші представники органів місцевого самоврядування, чимало учнівської молоді й давніх шанувальників творчості театрального колективу. Прем’єра вистави відбулася у квітні 2024 року. Як зазначила в анонсі події режисерка Анастасія Крамаренко, цього разу «Зачаровану Десну» зіграли востаннє нинішнім складом — «для тих, хто ще не бачив та тих, хто хоче ще раз передивитися».
Режисерка наголошує, що зараз творчість Олександра Довженка — дуже важлива для нас, адже це людина, яка багато зробила для нашої країни.
На початку червня на II Всеукраїнському театральному фестивалі «Зірки Мельпомени», що проходив у Хмельницькому, колективу народного драматичного театру за цю постановку присудили Гран-прі. У дописах у соцмережах після нинішньої вистави глядачі залишали схвальні відгуки.
У виставі взяли участь 12 акторів середньої вікової групи, бо наймолодшим акторам, які належать до підготовчої групи, по п’ять-вісім років. Зараз колектив театру налічує 65 акторів різного віку, при цьому, як зазначила режисерка, переважна більшість учасників — діти та юнаки, багато з яких вже вирішили пов’язати свою долю з театральним мистецтвом. Для 18-річної студентки Харківської державної академії культури Єлизавети Ахтирцевої «Зачарована Десна» — її перша робота.
Ще один учасник постановки, 19-річний студент Харківської державної академії культури Сергій Роженцев зауважив, що «завдяки цій виставі ми об’єдналися та стали ніби однією родиною».
Зазначимо, народний драматичний театр ПКіТ нашого міста було засновано 1976 року. За словами учасників колективу, вони активно готуються до нових вистав і невдовзі розраховують порадувати глядачів.
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