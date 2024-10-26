У Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації

За рік Полтавська МСЕК визначили групу інвалідності 4162 особам, а за інформацією правоохоронців її посадовці вимагали за отримання інвалідності для ухилення від мобілізації від 8000 до 15000 доларів США
Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області учора,25 жовтня, провело слідчі дії у КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи». Про подробиці обшуків офіційно не повідомляється. Однак, мотиви правоохоронців викладені в ухвалі Октябрського райсуду Полтави від 23 жовтня поточного року.
Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина».
Слідчі клопотали суд про дозвіл на проведення обшуків в усіх МСЕК області в рамках кримінального провадження від 10 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Правоохоронці надали суду для ухвалення рішення важливу інформацію.
Правоохоронці зазначають, що згідно з інформацією КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» від 14.10.2024 загальна кількість осіб чоловічої статі у віці від 25 до 60 років, яким визначено групу інвалідності у період 01.09.2023 по 01.10.2024, складає 4162 особи.
На підставі викладеного суд вирішив повністю задовольнити клопотання слідчого. Маючи цю ухвалу, слідчі розпочали обшуки у МСЕК та її структурних підрозділах області.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у 12 $ тисяч за фіктивні інвалідності.
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