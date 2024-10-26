У Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 714 Коментарів: 1

За рік Полтавська МСЕК визначили групу інвалідності 4162 особам, а за інформацією правоохоронців її посадовці вимагали за отримання інвалідності для ухилення від мобілізації від 8000 до 15000 доларів США

Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області учора,25 жовтня, провело слідчі дії у КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи». Про подробиці обшуків офіційно не повідомляється. Однак, мотиви правоохоронців викладені в ухвалі Октябрського райсуду Полтави від 23 жовтня поточного року.

Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина».

Слідчі клопотали суд про дозвіл на проведення обшуків в усіх МСЕК області в рамках кримінального провадження від 10 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Правоохоронці надали суду для ухвалення рішення важливу інформацію.

— До СУ ГУНП в Полтавській області з оперативного підрозділу надійшов рапорт про те, що посадові особи МСЕК та ВЛК в період воєнного стану налагодили злочинну схему з безпідставного зняття військовозобов’язаних з військового обліку та вносили неправдиві відомості щодо стану здоров’я осіб для визнання їх непридатними, зокрема до проходження військової служби. Ці особи отримували фіктивні інвалідності та уникали мобілізації в ЗСУ. Достовірно встановлено, що службові особи КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради спільно з лікарями закладів охорони здоров’я Полтавської області розробили та на постійній основі здійснюють реалізацію цього протиправного плану. За такі протиправні дії службові особи, як самостійно так і через посередників вимагають неправомірну вигоду у розмірі від 8000 до 15 000 доларів США, — йдеться в матеріалах Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області.

Правоохоронці зазначають, що згідно з інформацією КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» від 14.10.2024 загальна кількість осіб чоловічої статі у віці від 25 до 60 років, яким визначено групу інвалідності у період 01.09.2023 по 01.10.2024, складає 4162 особи.

— Окрім того, в рамках кримінального провадження органом досудового розслідування було вилучено близько двох тисяч медико-експертних справ, з яких 1352 справи направлено для проведення експертизи до ЦМСЕК. На даний час ЦМСЕК після вивчення направлені справи повернуто із вказівками про допущені порушення під час проведення медико-соціальної експертизи, деяка частина висновків МСЕК скасована або ж встановлено не відповідність групи інвалідності та прийнято рішення про її зміну. Таким чином в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що службові особи КП «Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи Полтавської обласної ради» та його структурних підрозділів, можуть бути причетними до видачі фіктивних документів та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, — йдеться у поданні.

На підставі викладеного суд вирішив повністю задовольнити клопотання слідчого. Маючи цю ухвалу, слідчі розпочали обшуки у МСЕК та її структурних підрозділах області.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у 12 $ тисяч за фіктивні інвалідності.