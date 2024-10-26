Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Здоров'я, Полтавщина, Війна

У Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 714 Коментарів: 1

 

За рік Полтавська МСЕК визначили групу інвалідності 4162 особам, а за інформацією правоохоронців її посадовці вимагали за отримання інвалідності для ухилення від мобілізації від 8000 до 15000 доларів США

Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області учора,25 жовтня, провело слідчі дії у КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи». Про подробиці обшуків офіційно не повідомляється. Однак, мотиви правоохоронців викладені в ухвалі Октябрського райсуду Полтави від 23 жовтня поточного року.

Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина».

Слідчі клопотали суд про дозвіл на проведення обшуків в усіх МСЕК області в рамках кримінального провадження від 10 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Правоохоронці надали суду для ухвалення рішення важливу інформацію.

— До СУ ГУНП в Полтавській області з оперативного підрозділу надійшов рапорт про те, що посадові особи МСЕК та ВЛК в період воєнного стану налагодили злочинну схему з безпідставного зняття військовозобов’язаних з військового обліку та вносили неправдиві відомості щодо стану здоров’я осіб для визнання їх непридатними, зокрема до проходження військової служби. Ці особи отримували фіктивні інвалідності та уникали мобілізації в ЗСУ. Достовірно встановлено, що службові особи КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради спільно з лікарями закладів охорони здоров’я Полтавської області розробили та на постійній основі здійснюють реалізацію цього протиправного плану. За такі протиправні дії службові особи, як самостійно так і через посередників вимагають неправомірну вигоду у розмірі від 8000 до 15 000 доларів США, — йдеться в матеріалах Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області.

Правоохоронці зазначають, що згідно з інформацією КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» від 14.10.2024 загальна кількість осіб чоловічої статі у віці від 25 до 60 років, яким визначено групу інвалідності у період 01.09.2023 по 01.10.2024, складає 4162 особи.

— Окрім того, в рамках кримінального провадження органом досудового розслідування було вилучено близько двох тисяч медико-експертних справ, з яких 1352 справи направлено для проведення експертизи до ЦМСЕК. На даний час ЦМСЕК після вивчення направлені справи повернуто із вказівками про допущені порушення під час проведення медико-соціальної експертизи, деяка частина висновків МСЕК скасована або ж встановлено не відповідність групи інвалідності та прийнято рішення про її зміну. Таким чином в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що службові особи КП «Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи Полтавської обласної ради» та його структурних підрозділів, можуть бути причетними до видачі фіктивних документів та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, — йдеться у поданні.

На підставі викладеного суд вирішив повністю задовольнити клопотання слідчого. Маючи цю ухвалу, слідчі розпочали обшуки у МСЕК та її структурних підрозділах області.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у 12 $ тисяч за фіктивні інвалідності.

ПО ТЕМІ:

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня цього року — Зеленський увів в дію рішення РНБО

На Полтавщині затримали ДСНСівця, який організував схему ухилення від мобілізації

Голову МСЕК у Полтаві, якого підозрюють у видачі фейкових довідок про інвалідність, відсторонили від посади
На Полтавщині судитимуть лікарку та працівника МСЕК за встановлення інвалідності
Хто у Кременчуці відповідальний за мобілізацію та чи може військкомат впливати на рішення ВЛК та МСЕК

1
Автор: Віктор Крук
Теги: МСЕК інвалідність ухилення від мобілізації обшуки суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

93
kremin777:
Сьогодні, 18:09

давно пора зміїне кубло за грати.


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх