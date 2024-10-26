Отримав вирок за перешкоджання діяльності ЗСУ та 170 тисяч гривень штрафу за Viber-чат про місця роздачі повісток

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Тисменицький районний суд Івано-Франківської області 22 жовтня визнав винним Василя Духна у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначив покарання у вигляді шрафа на 170 тисяч гривень. У вироку йдеться, що обвинувачений у вересні 2022 року створив групу у Viber, де повідомляв про місця вручення повісток військовослужбовцями ТЦК.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Згідно з матеріалами справи, Василь Духно повідомляв про пересування патрулів ТЦК у Viber-групі під назвою «Поліція на районі розширення». Він приховав контактні дані всіх учасників групи, які самостійно могли повідомляти про місця роздачі повісток в Івано-Франківському районі. З 10 лютого по 10 травня 2023 року Василь Духно опублікував інформацію про 10 локацій, де працювали військовослужбовці ЗСУ.

У липні 2024 року Василь Духно уклав з прокурором угоду про визнання своєї винуватості. Суд врахував, що обвинуваченого вперше притягнули до кримінальної відповідальності, він має на утриманні двох дітей й перерахував на підтримку ЗСУ 10 000 грн.

Суд визнав винним Василя Духна у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) й оштрафував його на 170 000 грн.

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