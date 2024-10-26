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Отримав вирок за перешкоджання діяльності ЗСУ та 170 тисяч гривень штрафу за Viber-чат про місця роздачі повісток

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 193

 

Протягом трьох місяців чоловік опублікував інформацію про 10 локацій, де працювали патрулі ТЦК

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області 22 жовтня визнав винним Василя Духна у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначив покарання у вигляді шрафа на 170 тисяч гривень. У вироку йдеться, що обвинувачений у вересні 2022 року створив групу у Viber, де повідомляв про місця вручення повісток військовослужбовцями ТЦК.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Згідно з матеріалами справи, Василь Духно повідомляв про пересування патрулів ТЦК у Viber-групі під назвою «Поліція на районі розширення». Він приховав контактні дані всіх учасників групи, які самостійно могли повідомляти про місця роздачі повісток в Івано-Франківському районі. З 10 лютого по 10 травня 2023 року Василь Духно опублікував інформацію про 10 локацій, де працювали військовослужбовці ЗСУ.

У липні 2024 року Василь Духно уклав з прокурором угоду про визнання своєї винуватості. Суд врахував, що обвинуваченого вперше притягнули до кримінальної відповідальності, він має на утриманні двох дітей й перерахував на підтримку ЗСУ 10 000 грн.

Суд визнав винним Василя Духна у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) й оштрафував його на 170 000 грн.

СБУ та Нацполіція затримали 19 осіб, які через телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію

Нагадаємо, учора пресслужба СБУ повідомила про затримання 19 адміністраторів та дописувачів телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ. Затримані знімали провокаційні стріми та розповсюджували фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

Учора Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на мітинги-провокації, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — українських спецслужб.

У вересні двох неповнолітніх дівчат із Кременчука підозрюють у підпалі військових автівок на замовлення РФ.

СБУ та Нацполіція затримали у Полтаві провокатора, який принижував військових та плювався в їх бік

А у травні в Дніпрі судили чоловіка, який знімав для свого ТікТок каналу вручення повісток працівниками ТЦК. Слідчі встановили 10 епізодів фільмування роботи представників ТЦК, які вручали повістки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК повістки суд штраф вайбер
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