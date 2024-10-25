СБУ та Нацполіція затримали 19 осіб, які через телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 221 Коментарів: 1

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19 адміністраторів та дописувачів телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України. Пресслужба СБУ повідомляє, що затримані знімали провокаційні стріми та розповсюджували фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

На Хмельниччині було заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.

Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.

У Києві викрили 4-х жителів столиці, які публікували у чатах Телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини.

Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

На Вінниччині судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того, що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планується повідомити про підозру іншим затриманим. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ та Нацполіція затримали у Полтаві провокатора, який принижував військових та плювався в їх бік

Нагадаємо, учора Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на мітинги-провокації, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — українських спецслужб.

У вересні двох неповнолітніх дівчат із Кременчука підозрюють у підпалі військових автівок на замовлення РФ.

А у травні в Дніпрі судили чоловіка, який знімав для свого ТікТок каналу вручення повісток працівниками ТЦК. Слідчі встановили 10 епізодів фільмування роботи представників ТЦК, які вручали повістки.