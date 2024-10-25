Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

СБУ та Нацполіція затримали 19 осіб, які через телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 221 Коментарів: 1

 

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19 адміністраторів та дописувачів телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України. Пресслужба СБУ повідомляє, що затримані знімали провокаційні стріми та розповсюджували фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

На Хмельниччині було заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.

Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.

У Києві викрили 4-х жителів столиці, які публікували у чатах Телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини.

Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

На Вінниччині судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того, що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планується повідомити про підозру іншим затриманим. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ та Нацполіція затримали у Полтаві провокатора, який принижував військових та плювався в їх бік

 

Нагадаємо, учора Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на мітинги-провокації, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — українських спецслужб.

У вересні двох неповнолітніх дівчат із Кременчука підозрюють у підпалі військових автівок на замовлення РФ.

А у травні в Дніпрі судили чоловіка, який знімав для свого ТікТок каналу вручення повісток працівниками ТЦК. Слідчі встановили 10 епізодів фільмування роботи представників ТЦК, які вручали повістки.

 

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині затримали двох агентів РФ, які коригували ракетні удари по Україні 

СБУ викрило чергову схему ухилення від мобілізації у Горішніх Плавнях на Полтавщині

У Дніпрі чоловіка за зйомку військових з ТЦК під час вручення повісток засудили до 5 років

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців

Чому полтавський фітнес-блогер Заволока, який провокував військових, уникне мобілізації

1
Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ Нацполіція телеграм-канали ТЦК
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

161
Prav:
Сьогодні, 19:07

В Кременчуці 3 канали діють. Деякі дописувачі навіть неприховують своїх призвіщ. СБУ, де ти ?


1 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх