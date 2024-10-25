«Моя мета — зупинити повернення лихих 90-х», — дружина побитого у Кременчуці підприємця

У парку в центрі Кременчука серед білого дня 46-річного чоловіка побили на очах у дружини та малолітніх дітей
У соцмережах Кременчука набула неабиякого розголосу історія з побиттям чоловіка біля входу до Придніпровського парку 21 жовтня. Підприємця з Харкова Дмитра Башакова, який переїхав до Кременчука на початку року аби врятувати сім’ю від щоденних обстрілів, побили на очах у дружини, якій погрожували, та двох маленьких дітей. Це стало шоком для жінки та дітей й нагадало повернення «лихих 90-х».
«Кременчуцький Телеграф» вже висвітлив цю подію після її оприлюднення у місцевих телеграм-каналах.
У Придніпровському парку побились чоловіки. Ймовірно, через борги
Сьогодні, 25 жовтня, до редакції завітала дружина постраждалого Дмитра Башакова — Дар’я, яка розповіла деталі того, що сталося у центрі міста.
Вона розповіла, що їхня родина переїхала до Кременчука з Харкова у березні 2024 року, коли посилилися обстріли міста російською армією.
На питання, що стало причиною цього побиття та чи були у її чоловіка якісь борги, про що згадують у соцмережах, вона відповіла, що Дмитро Башаков та Геннадій К**** юридично ніяких взаємовідносин ніколи не мали. А гроші у її чоловіка за якийсь борг почав вимагати та погрожуючи йому, Віктор Т*** з подачі Геннадія К****.
Вона розповіла, що першу зустріч з її чоловіком Геннадій К**** призначив 4 жовтня. Він приїхав на неї з Віктором Т****м, який і почав вимагати гроші.
За її словами, Геннадій К**** зателефонував ще раз 21 жовтня і запропонував чоловіку зустрітися, на що той погодився, повідомивши, що гулятиме з дружиною та дітьми у Придніпровському парку.
Вона зазначила, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка мала зібрати відео з камер спостереження.
Вона додала, що наразі у Дмитра Башакова діагностовано струс головного мозку, гематома шелепи, пошкодження губ та носа і є підозра на закриту черепно-мозкову травму. І повідомила, що його запросили на допит до поліції, як постраждалого, на понеділок, 28-го жовтня.
Нагадаємо, що побиття сталося 21 жовтня.
Дар’я Башакова також зазначила, що уся інформація з відео та аудіозаписом є в її Інстраграмі.
«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем з приводу резонансної події до пресофіцерки Кременчуцького районного управління поліції Анни Васенко.
На питання редакції: «Чи є у цьому побитті окрім ознак злочину, передбаченого ст. 125 ККУ (умисні легкі тілесні ушкодження), ознаки важчого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання)?» вона відповіла стисло:
«Кременчуцький Телеграф» не мав можливості отримати коментар з цього приводу від іншої сторони конфлікту, що є бажаним при висвітленні будь-якої теми, а тому залишає можливість Геннадію К**** та Віктору Т**** розповісти свою версію подій та висловити власну позицію.
Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження
1. Умисне легке тілесне ушкодження — карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.
2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, — карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2-х років.
Стаття 189. Вимагання
1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), — караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, — карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, — карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
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