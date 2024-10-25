«Моя мета — зупинити повернення лихих 90-х», — дружина побитого у Кременчуці підприємця

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 645

У соцмережах Кременчука набула неабиякого розголосу історія з побиттям чоловіка біля входу до Придніпровського парку 21 жовтня. Підприємця з Харкова Дмитра Башакова, який переїхав до Кременчука на початку року аби врятувати сім’ю від щоденних обстрілів, побили на очах у дружини, якій погрожували, та двох маленьких дітей. Це стало шоком для жінки та дітей й нагадало повернення «лихих 90-х».

«Кременчуцький Телеграф» вже висвітлив цю подію після її оприлюднення у місцевих телеграм-каналах.

У Придніпровському парку побились чоловіки. Ймовірно, через борги

Сьогодні, 25 жовтня, до редакції завітала дружина постраждалого Дмитра Башакова — Дар’я, яка розповіла деталі того, що сталося у центрі міста.

— Моя мета, надати цій справі широкого суспільного розголосу, щоб не дати її «зам’яти» та зупинити повернення «лихих 90-х». Я знаю, що та людина, яка побила мого чоловіка, а це Віктор Т****й, має широкі зв’язки, а такі ж хуліганські дії щодо інших людей йому раніше сходили з рук. Я нікого не боюся і не мовчатиму. Хочу надати цій справі максимального розголосу, щоб такого не повторилося, — зазначила дружина побитого чоловіка Дар’я Башакова.

Вона розповіла, що їхня родина переїхала до Кременчука з Харкова у березні 2024 року, коли посилилися обстріли міста російською армією.

— Насамперед ми хотіли врятувати дітей, забезпечити їм спокій, щоб вони більше не чули вибухів. А коли мого чоловіка на їх очах побили у центрі Кременчука, і вони в мене запитують, чому тато у крові… Це був шок для мене і наших дітей. А сину лише 3 роки, дочці — 1 рік 9 місяців. Такого навіть бандити у 90-х роках собі не дозволяли, — зауважила Дар’я.

На питання, що стало причиною цього побиття та чи були у її чоловіка якісь борги, про що згадують у соцмережах, вона відповіла, що Дмитро Башаков та Геннадій К**** юридично ніяких взаємовідносин ніколи не мали. А гроші у її чоловіка за якийсь борг почав вимагати та погрожуючи йому, Віктор Т*** з подачі Геннадія К****.

— Щоб не робити це власноруч, він найняв такого качка, «братка» чи «вишибалу», у якого є «зелене світло» і якому дозволено робити все, що хоче. От він і почав вимагати неіснуючий борг та побив чоловіка. І за це йому інкримінують статтю 125 ККУ, тобто нанесення легких тілесних ушкоджень. Саме це й означає, що цей злочин, пов’язаний з вимаганням та рекетом, хочуть зам’яти, — заявила дружина постраждалого.

Вона розповіла, що першу зустріч з її чоловіком Геннадій К**** призначив 4 жовтня. Він приїхав на неї з Віктором Т****м, який і почав вимагати гроші.

— Віктор казав, щоб чоловік давав «бабки». При цьому не називав ані суми, ані за що саме виник борг? Я так розумію, якщо у Геннадія К****а є якісь питання до мого чоловіка, то, будь ласка, подавай позов до суду, вимагай повернення боргу, якщо він є. А не наймай бандюків для вибивання грошей, — зауважила Дар’я.

За її словами, Геннадій К**** зателефонував ще раз 21 жовтня і запропонував чоловіку зустрітися, на що той погодився, повідомивши, що гулятиме з дружиною та дітьми у Придніпровському парку.

— Ми виходимо з парку і бачимо, що стоїть Геннадій, а поруч з його автівкою Віктор Т****й. Поруч в Toyota Highlander сиділо ще двоє. Вони почали розмовляти, а я з дітьми була в 50 метрах від них і все знімала… У мене є запис, де чутно, як Віктор погрожує моєму чоловіку й говорить, що зйомка не завадить його побиттю… І поки я брала дитину на руки, бо той просився до тата, та припинила знімати, Віктор завдав чоловіку кілька ударів. Там є камери спостереження, і він це добре знав. Проте, його не зупинили ці камери, тому що він впевнений, що з ним все буде добре. Що ніхто не притягне його до відповідальності за вимагання грошей. А стаття 125, по якій зараз відкрито справу — це легкі тілесні пошкодження, за які йому нічого не буде, — додала Дар’я Башакова.

Вона зазначила, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка мала зібрати відео з камер спостереження.

— Там все має бути видно. І на телефоні у мене є запис розмови, де вимагали гроші. Вимагання грошей — це зовсім інша стаття та інша відповідальність. Віктор Т****й жодного стосунку до нашої сім'ї та мого чоловіка не має. Як і до надуманого «боргу». А Геннадій К****о, якщо вважає, що йому хтось щось винен, має йти до суду та вирішувати такі справи у суді, — заявила дружина постраждалого.

Вона додала, що наразі у Дмитра Башакова діагностовано струс головного мозку, гематома шелепи, пошкодження губ та носа і є підозра на закриту черепно-мозкову травму. І повідомила, що його запросили на допит до поліції, як постраждалого, на понеділок, 28-го жовтня.

Нагадаємо, що побиття сталося 21 жовтня.

Дар’я Башакова також зазначила, що уся інформація з відео та аудіозаписом є в її Інстраграмі.

Коментар поліції

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем з приводу резонансної події до пресофіцерки Кременчуцького районного управління поліції Анни Васенко.

— На цей час відкрите кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Усіх учасників конфлікту викликають дізнавачі та розбираються, хто там кому що винен, на якому транспортному засобі були й так далі. Чоловік сам вказав у заяві все, що там є. Його дружина не має ніякого стосунку до цього факту… В ході кримінального провадження дізнавачі все встановлять. Усе інше — це таємниця слідства і деталізувати я не можу. Попередньо, там був старий конфлікт між чоловіками. Одна сторона говорить про борг, інша сторона каже, що цього боргу немає, тому зараз все це встановлюється, — пояснила Анна Васенко.

На питання редакції: «Чи є у цьому побитті окрім ознак злочину, передбаченого ст. 125 ККУ (умисні легкі тілесні ушкодження), ознаки важчого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання)?» вона відповіла стисло:

— На сьогодні за фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 125 ККУ. Всі інші деталі наразі з’ясовуються, — додала Анна Васенко.

«Кременчуцький Телеграф» не мав можливості отримати коментар з цього приводу від іншої сторони конфлікту, що є бажаним при висвітленні будь-якої теми, а тому залишає можливість Геннадію К**** та Віктору Т**** розповісти свою версію подій та висловити власну позицію.

Довідково витяги з Кримінального кодексу України:

Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження

1. Умисне легке тілесне ушкодження — карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, — карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2-х років.





Стаття 189. Вимагання

1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), — караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, — карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, — карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.