У Придніпровському парку побились чоловіки. Ймовірно, через борги

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22 жовтня телеграм-канали оприлюднили відео про бійку між чоловіками у парку Придніпровському. У підписі до відео йшлося, що на подружжя з дітьми зненацька накинулися двоє невідомих, які побили чоловіка й погрожували дружині.