У Придніпровському парку побились чоловіки. Ймовірно, через борги

22 жовтня телеграм-канали оприлюднили відео про бійку між чоловіками у парку Придніпровському. У підписі до відео йшлося, що на подружжя з дітьми зненацька накинулися двоє невідомих, які побили чоловіка й погрожували дружині.
Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко повідомляє, що за цим інцидентом розпочате провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).
З усіма учасниками конфлікту працюють дізнавачі Кременчуцького районного управління поліції.
За попередньою інформацією, причиною бійки не стали неприязні стосунки, що виникли раптово. Ймовірно, що конфлікт давній та пов'язаний з борговими зобов’язання між сторонами, які виникли раніше.
Дізнання за фактом триває.
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